Tarkan’dan annesinin vefatı sonrası ilk paylaşım: "Anne kaybı içte yanan har bir ateş"

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizi sebebiyle 68 yaşında hayatını kaybetti. Avrupa turnesi için Almanya'da olan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul’a geldi. Annesinin ölümüyle sarsılan ünlü sanatçı, cenazede ayakta güçlükle durabilmiş, mezarlıkta gözyaşlarına hakim olamamıştı.

"Kolay da sönmeyecek bir ateş"

Anne acısıyla sarsılan Tarkan, günler sonra ilk kez paylaşım yaptı. Annesinin fotoğrafını paylaşan ünlü isim, yaşadığı acıyı şu sözlerle anlattı:

"Anne kaybı içte yanan har bir ateş. Biliyorum öyle kolay da sönmeyecek bir ateş. En ihtiyacımın olduğu günlerde yüreğime su serpmeniz ve yanımda olmanız çok değerliydi. Bu acılı zamanımda bana destek olan tüm sevenlerime, dinleyicilerime, aile, akraba ve yakınlarıma, ekip arkadaşlarıma ve bütün değerli sanatçı dostlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ederim. Ama en çok da bu zor zamanımda hep benimle olan eşim Pınar’a ve de varlığı ile arada bir acımı unutturup yüzümü güldüren canım kızıma çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun."

Bu gönderiyi Instagram'da gör Tarkan (@tarkan)'in paylaştığı bir gönderi

Neşe Tevetoğlu kimdir?

Neşe Tevetoğlu, 1957 yılında İstanbul'da doğdu. Neşe Tevetoğlu, ünlü şarkıcı Tarkan Tevetoğlu'nun annesidir. Neşe Tevetoğlu, ailesiyle birlikte bir dönem Almanya'da yaşamış, ardından 1986 yılında Türkiye'ye dönerek Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine yerleşmiştir.

Tarkan'ın babası Ali Tevetoğlu'nun vefatından sonra, Neşe Tevetoğlu, 1997 yılında yüksek mimar Seyhun Kahraman ile Antalya'da özel bir yatta düzenlenen törenle evlenmiştir.

Tarkan'a ismini, sevdiği bir çizgi roman karakterinden esinlenerek vermiştir.

​Neşe Tevetoğlu, 16 Nisan 2025 tarihinde Antalya'da tedavi gördüğü hastanede kalp krizi nedeniyle vefat etmiştir.