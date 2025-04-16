Tarkan’ı yıkan haber! Annesi Neşe Tevetoğlu hayatını kaybetti

Megastar Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu, Antalya’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Avrupa turnesi için Almanya'da olan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul’a geldi.

Megastar Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, 17 Nisan Perşembe günü İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak.

Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu damar tıkanıklığı sebebi ile geçen yıl İstanbul’da acil ameliyata alınmış ve sağlığına kavuştuğu söylenmişti. Neşe Tevetoğlu bir süredir bacağındaki sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.

Neşe Tevetoğlu, Tarkan adlı çizgi roman karakterinden etkilenerek oğluna bu adı vermişti.