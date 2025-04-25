Teknik Direktör Bülent Uygun'un acı günü: Kızı Almina Tude Uygun vefat etti

Deneyimli teknik adamın 28 yaşındaki kızı, uzun süredir hastalıkla mücadele ediyordu. Daha önce diyabet hastalığını yendiği haberleriyle umut veren Almina Tude, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

SAKARYASPOR KULÜBÜ'NDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sakaryaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Hemşehrimiz Bülent Uygun’un kızı Almina Tude Uygun’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.Merhumeye rahmet, Bülent Uygun ve ailesine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Diyabet hastası olan Uygun, Futbol Federasyonu'nda İdari İşler Uzmanı olarak görev yapıyordu.

SAKARYA'DA SON YOLCUĞUNA UĞURLANACAK

29 yaşında hayatını kaybeden Almina Tude Uygun, yarın Sakarya'da son yolculuğuna uğurlanacak.

ALMİNA TUDE UYGUN'UN HASTALIĞI NEYDİ?

28 yaşındaki Almina Tude Uygun, çocukluğundan beri şeker tedavisi görüyordu. Son dönemde durumu ağırlaşan Almina'nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu.

Henüz 12 yaşındayken böbrek ağrısı ve aşırı susama şikâyetiyle doktora başvuran Almina’ya (19) ‘tip 2 diyabet’ hastalığı tanısı konmuştu.

'BEN BABAMA AŞIĞIM'

Almina Tude birkaç ay önce katıldığı bir programda babasını olan sevgisini şu sözlerle dile getirmişti: Ben babama aşığım. Benim babam eski bir futbolcu. Göğsümde babamın ilk kramponu var. İnanılmaz iyi bir baba. Ağustos ayında şeker komasına girdim. Komaya girdiğimde babamın sesini duyana kadar tedaviye yanıt vermedim. Onun o sevgisi ve o sesi beni hayata bağladı.