Teoman: Tembellik kariyeri yapmaya karar verdim!

Teoman, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Röportaj isteklerini kırmayan Teoman, basın mensuplarıyla sohbet etti. Kariyer planlarından bahseden Teoman, geçtiğimiz haftalarda yakın arkadaşı Şebnem Ferah için "Yaşlanınca evlenir birbirimize bakarız" açıklamasını yapan ünlü şarkıcı, bu sözlerine de açıklık getirdi.

"Kendimi yarı emekli sayıyorum"

Hürriyet'in haberine göre “Her şey yolunda ve çok güzel. Ekim ayında yoğun bir şekilde çalışacağız. Oyunculuk yapmayacağım ama birkaç filme müzik yapacağım. Aslında artık küçük işler yapıyorum. Genelde de boş boş dolaşıyorum. Eskisi gibi çalışkan değilim. Sadece ara sıra konser veriyorum. Kendime de tembellik kariyeri yapmayı planladım. Çok fazla çalışmak istemiyorum. En önemlisi kendimi yarı emekli sayıyorum.” ifadelerini kullandı.

"Evlilik için yaşlandım artık"

Teoman, hayatının eskisine nazaran çok düzenli olduğunu söyledi: “Gündelik hayatımda pek bir şey yaptığım yok. Spor yapıyorum, erken yatıp erken kalkıyorum.”

Ünlü rock’çı Şebnem Ferah hakkındaki “Arada bir konuşuyoruz, çok yaşlanınca evlenir birbirimize bakarız diye” sözlerine de açıklık getirdi:

“Evlilik için yaşlandım, evlenmem artık. Şebnem Ferah benim çok yakın arkadaşım. Çok eskiden aramızda şaka amaçlı öyle bir diyalog geçmişti, durum bu.”

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