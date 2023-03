Oscar'da 2 ödül... Yeniden tanışalım: Karşınızda bay Fraser!

95. Oscar ödülleri sahiplerini buldu. The Whale gecede 2 Oscar kazandı. Brendan Fraser, en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi oldu. En iyi makyaj ve saç tasarımı ödülü de The Whale'e gitti. Elele arşivinden Brendan Fraser ve The Whale'e yakından bakalım...

Yazı: Baran Alışkan

Mumya serisinin Rick O’Connell’ı ya da Orman Kaçkını’nın George’u, Hollywood’a verdiği ya da verdirildiği arayı unutulmayacak bir performansla sonlandırıyor. Fraser, aşırı kiloları sebebiyle evinden çıkamayan, bu yüzden fiziksel ve ruhsal sağlığını yitiren bir edebiyat öğretmenine hayat veriyor The Whale (Balina) filminde.

Ayrıca, Moby Dick’in beyaz balinasına büyük bir hayranlık beslediğini de bilmenizi istiyor Charlie rolüyle. Aşkı uğruna hayatını değiştiren, ailesini terk eden Charlie, ölümü cesurca bekleyen ama bunu korkak bahanelere siper eden biri. Uzun yılların sonunda yeniden buluştuğu kızıyla bağ kurabilmek adına gösterdiği çabaysa Venedik Film Festivali’nde dakikalarca ayakta alkışlanan ve Brendan Fraser’a hayat öpücüğü veren hikayenin satırlarında gizli.

The Whale, Türkiye’deki ilk gösterimini ise İKSV Galaları’nda yapmıştı. Samuel D. Hunter’ın 2012’de sahne alan ödüllü oyunundan uyarlanan psikolojik drama, yalnızca Fraser’ı değil yönetmeni Darren Aronofsky’i de sinemaya döndürecek kalitede bir hikaye. Ekibe eşlik eden Sadie Sink de ayrı bir parantezde mutlaka övgüyü hak ediyor. Derinlikli karakteri ve duygularınızı titreştirecek performansıyla Brendan Fraser, şimdiden ödül sezonunun yıldızı. Onu bu mevsim mikrofonun başında ödüllerini havaya kaldırırken görmeye hazır olun. Tabii, Charlie’nin dramatik hikayesinin etkisinden çıkabilirseniz…