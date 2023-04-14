Time dergisinin "En etkili 100 kişisi" listesine giren Haluk Levent ödülü reddetti

Türkiye'den 182 kişinin önerildiği listeye, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile yürüttüğü çalışmalarıyla öne çıkan Haluk Levent seçildi.

LİSTEDE BİDEN, ELON MUSK, BEYONCE VE MESSİ DE VAR

Levent, Time dergisinin "en etkili 100 kişisi" listesine girdiğini, “İngiltere Kralı Charles, ABD Başkanı Joe Biden, Elon Musk, Beyonce, Messi, Bella Hadid, Janet Yellen ile birlikte en etkili 100 kişi içine seçilmişim” sözleriyle duyurdu.

HALUK LEVENT: KABUL EDECEĞİM BİR HUSUS DEĞİL

Ancak Haluk Levent, ABD'ye ödül almaya gitmeyeceğini açıkladı. Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İçerik beni üzdü. Türkiye Cumhuriyeti devletinin benim çalışmalarım üzerinden eleştirilmesi kabul edeceğim bir husus değil. Herkes elinden geleni yapıyorken bu tartışmaların içine girmeme kararı aldım" ifadelerini kullandı.