Trafik kazası geçiren Berk Atan'dan yeni açıklama: "Doğrudan benden duyun istedim"

'Gönül Dağı' dizisinin oyuncusu Berk Atan ile restoran sahibi Aybike Taşkın'ın içinde bulunduğu VIP minibüs geçen gün Eskişehir'de şarampole yuvarlandı. 34 yaşındaki oyuncu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Berk Atan, yeni bir açıklama yaptı. Tedavisi hastanede devan eden ünlü oyuncu son paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar son durumu doğrudan benden duymanız için buradan paylaşmak istedim. Sağ kaburgamda şu an görülebilen 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut. Bu sabah, kırık parçalarının akciğere batması sonucu gelişen kanama ve ciğer sönmesine müdahale etmek amacıyla dren takıldı."

Atan, sözlerine "Zorlu bir süreçten geçiyoruz ama her şeye rağmen çok şükür. En az bir haftalık hastane sürecimiz olacak gibi görünüyor. Dualarını, güzel dileklerini esirgemeyen, arayan, soran herkese minnettarım. Bin kez Allah razı olsun. Başta Eskişehir Valisi, İl Sağlık Müdürü ve Eskişehir Şehir Hastanesi'nin kıymetli sağlık çalışanlarına ilk andan itibaren gösterdikleri ilgi ve destek için yürekten teşekkür ederim" diye devam etti.