Ünlü komedyen Ricky Gervais’in hayat arkadaşı Jane Fallon’a kanser teşhisi konuldu

Komedyen Ricky Gervais ile 40 yılı aşkın süredir devam eden birlikteliğiyle tanınan yazar ve televizyon yapımcısı Jane Fallon, meme kanseriyle mücadele ettiğini duyurdu. 65 yaşındaki Fallon, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada teşhis sürecine dair detayları takipçileriyle paylaştı.





RUTİN KONTROLÜN ÖNEMİ



Hastalığın herhangi bir fiziksel belirti göstermediğini vurgulayan Fallon, teşhis sürecini şu sözlerle anlattı: "Hiçbir belirtim yoktu ama harika radyolog şüpheli bir şey fark etti, beni ileri tetkiklere ve sonunda biyopsiye gönderdi."



Teşhisin yaklaşık bir ay önce konulduğunu belirten yazar, hastalığın çok erken evrede yakalandığını ve tıbbi öngörülerin olumlu olduğunu paylaştı.

"YALAN SÖYLEMEYECEĞİM, ÇOK FAZLAYDI"



Sürecin hem fiziksel hem de duygusal zorluklarına değinen Fallon, tetkik aşamasını şu şekilde özetledi: “O zamandan beri, sorunlu bölgeyi tam olarak belirleyebilmeleri için daha fazla mamografi, daha fazla biyopsi ve bir MRI süreci geçirdim. Yalan söylemeyeceğim, çok fazlaydı.”



İki hafta içinde ameliyat masasına yatacağını belirten Fallon, bu süreci bir an önce geride bırakmak istediğini ifade etti.





44 YILLIK SARSILMAZ BİRLİKTELİK



1982 yılından bu yana ünlü komedyen Ricky Gervais ile birlikte olan Jane Fallon, uzun yıllardır devam eden ilişkilerinde birbirlerinin en büyük destekçisi olduklarını her fırsatta dile getiriyor. Evliliğe bakış açıları hakkında daha önce yaptıkları açıklamalar ise hala güncelliğini koruyor.



"EVLİ DEĞİLİZ ÇÜNKÜ İKİMİZ DE BUNA TAKILMIYORUZ"



Fallon, 2018 yılında verdiği bir röportajda; "Evli değiliz çünkü ikimiz de buna takılmıyoruz. Sanırım birimiz bunu gerçekten önemseseydi muhtemelen yapardık ama aslında ikimizin de gerçekten ihtiyaç duyduğu bir şey olmadı" diyerek tercihlerini belirtmişti.



Ricky Gervais ise bu durumu şu sözlerle desteklemişti: "Tüm niyet ve amaçlarımız doğrultusunda evliyiz, her şeyimiz ortak ve aslında bizim sahte evliliğimiz gerçek bir evlilikten daha uzun sürdü. Ancak Tanrı'nın huzurunda gerçek bir tören yapmamızın anlamı yok çünkü Tanrı yok."



