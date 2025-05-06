Ünlü rapçi Lvbel C5 tutuklandı

Lvbel C5 ismiyle bilinen rap müzik sanatçısı Süleyman Burak Bodur’un ikametinin Darıca ilçesinde olduğu ve Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ‘Uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçu’ kapsamında avukatıyla birlikte Gebze Adliyesi’ne çağrıldığı öğrenildi.

Şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirdiğine dair tespitler bulunan rap şarkıcısı Süleyman Burak Bodur gözaltına alındı.

NÖBETÇİ HAKİM TARAFINDAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçundan tutuklandı.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Ünlü rapçi'nin avukatı, ''Lvbel C5'in amacı hiçbir zaman kimseyi herhangi bir suça ya da ahlaksızlığa teşvik etmek değildir. Her zaman bu tip durumlarla mücadele etmiş bir sanatçıdır. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması devam etmektedir. Dosyada araştırılacak başka bir delil de bulunamamıştır. Müvekkilimin Devlet makamlarına saygısı sonsuzdur ve hakkında yapılan bu işlemler nedeniyle gerçeğin ortaya çıkacağına olan inancı tamdır. En kısa zamanda müvekkilim hakkındaki gerçeğin ortaya çıkması ile başarılı müzik hayatına kaldığı yerden devam edecektir. Kamuoyuna duyurulur." açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK DİNLENENLERİ ARASINA GİRMİŞTİ

2024’te Spotify'da Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar arasına giren Lvbel C5, Semicenk'in arkasından ikinci sırada yer almıştı.

Lvbel C5'in hit olan "Havhavhav" şarkısı ise 3 ayda Youtube'da 65 milyona yakın görüntüleme almıştı.