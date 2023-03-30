Ünlü şarkıcı Lana Del Rey evleniyor

Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, müzisyen Evan Winiker ile nişanlandı. Yakın zamanda dokuzuncu stüdyo albümünü çıkaran 37 yaşındaki Amerikalı şarkıcının, 40 yaşındaki müzisyen Evan Winiker ile ilişkiye birkaç ay önce başladığı tahmin ediliyor.

Çiftin nişanlandığını düşündüren şey ise Lana Del Rey’in 1 Mart’ta gerçekleşen Billboard Women in Music Awards’a katılırken elmas yüzük takması oldu.

Grammy adayı olan Rey'in müstakbel eşi, Disco Biscuits, MAX ve Daya’nın da aralarında bulunduğu ünlü isimleri temsil eden Range Media adlı bir şirketin yönetici ortağı.

Lana Del Rey, son olarak 2014 yılında Nightmare Boy sahne adıyla anılan İskoç müzisyen Barrie-James O’Neill ile ilişkisini bitirdiğini açıklamıştı.