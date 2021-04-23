Ünlülerin 23 Nisan paylaşımları
Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bundan tam 101 yıl önce, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışını gerçekleştirmişti. Bu özel ve anlamlı gün her ne kadar Koronavirüs salgınının gölgesinde kutlanıyor olsa da pek çok ünlü isim sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla kutladı.
Dünyanın hiçbir yerinde bir benzeri olmayan, Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuklara armağanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı farklı bir coşkuyla kutlanıyor bugün. Elbette ki sağlık önlemleri doğrultusunda alınan kısıtlama kararları, en özel bayramlarımızdan birini kutlamaya engel değil. Pek çok ünlü isim de Instagram'dan yaptıkları paylaşımlarla bu coşkuya katıldı. İşte, onlardan bazıları...
Cansu Tosun
Yetenekli oyunculardan olan Tosun, oğlu ile birlikte verdiği pozlarla kutladı 23 Nisan'ı.
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Pınar Altuğ Atacan
Mustafa Kemal Atatürk'ün bir fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ Atacan, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun. #NeMutluTürkümDiyene #Atamİzindeyiz" sözlerini de ekledi.
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Ebru Şallı
23 Nisan'ı ilk kutlayan isimlerden biri de Ebru Şallı'ydı. "23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlu mutlu olsun." sözlerini de ekledi.
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Sahrap Soysal
Yaptığı video paylaşımıyla bu özel günü kutlayan Soysal herkesi gülümsetirken, "23 Nisan Kutlu olsun... Sevinin çocuklar, övünün büyükler 23 Nisan kutlu olsun. Bu yıl T.B.M.M’nin açılışının 101. yıldönümü... Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Canım Atamızı rahmetle anıyoruz." sözlerini de eklemeden geçmedi.
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Tarkan da 23 Nisan'ı story'den kutlayan ünlülerden biriydi.
Manga Grubu
O ünlü "23 Nisan kutlu olsun." şarkısını söyleyen ekip, "Atatürk'ün bizlere armağanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun." sözlerini de paylaşımlarına ekledi.
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Türkan Şoray
Hiçbir özel günü kaçırmayan, sinemamızın divalarından olan Şoray da "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun. Sevgili çocuklar, Cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün , sizlere armağan ettiği, bu çok değerli bayramınızı, her zaman coşku ve mutlulukla kutlamanızı dilerim. sözlerini de paylaşımına ekledi.
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Gupse Özay
"Her sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bir adet çocukluk fotoğrafımı koyuyorum. Bu sene bunu seçtim. Ayak ayak üstüne atıp karşıdaki bebeği ciddiyet ve merakla dinleyişim hoşuma gitti. :) Hala da öyleyim. Aynı merak... Bu fotoğrafımın vesilesiyle de çocuklarımızın meraklı, cesur, yaratıcı, özgür, üretken, korkusuz, gülmekten - ağlamaktan korkmayan, araştıran, dinlemeyi bilen, empatiyi çözen, kendini seven, dürüst, sanatla iç içe, baskıya boyun eğmeyen, keşfetmeyi seven, neşeli, mutlu, huzurlu çocuklar olmalarını dilerim. Bayramımız kutlu olsun. #23nisanulusalegemenlikveçocukbayramı" sözlerine yer veren Özay'ın içten paylaşımı da çok sevilenlerden biriydi...
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Mine Tugay
Sektörünün en sevilen oyuncularından olan Tugay da "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun." mesajını verdi.
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Nihat Odaşı
Bir süredir Los Angeles'da yaşayan Odabaşı 23 Nisan paylaşımını eksik etmedi. "23 Nisan’imiz Kutlu Olsun #atatürk" sözlerine de yer verdi.
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Zeynep Mansur
Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevilen fotoğraflarından birini paylaşan Mansur, " Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı kutlu olsun...İzindeyiz... #MustafaKemalAtatürk #Atatürk" sözlerini de ekledi.
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Gökhan Özoğuz
Çocuklarıyla birlikte yaptığı paylaşım sosyal medya camiasında büyük beğeniyle karşılanan Özoğuz, "23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.
Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün kurduğu cumhuriyetin hür, özgür, aydın çocuklarına dokunduğu gün. Aşk yasak tanımaz! #23nisanulusalegemenlikveçocukbayramı" söylerini de ekledi.
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Bergüzal Korel de kutlamalara story üstünden katıldı.
Umut Eker
Son zamanlarda Doya Doya Moda All Star yarışmasıyla gündemde olan Eker de 23 Nisan'ı yaptığı paylaşım ile kutladı.
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Gülben Ergen
Yıllardır Çocuklar Gülsün Diye Derneği ile aktif çalışan Ergen "23 Nisan canım çocuklar bayramınız kutlu olsun." yorumunu paylaştı.
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Ayşe Arman
Sevilen gazeteci Arman da "23 Nisan’ımızı ruhuna en uygun bulduğum fotoğraflardan biri #kutluosun #23nisanulusalegemenlikveçocukbayramı" sözlerine yer verdi.
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Beren Saat
Pınar Erbaş’ın “İnek Möli Asla Unutmaz” kitabını çocuklar için okuduğunu söyleyen Saat; "Hikayenin tamamını dinlemek ve daha çok çocuğu kitaplarla buluşturmak için okuyanbirgelecek.org adresini ziyaret edin. Projeyi hazirlayan @acevkurumsal ve sevgili @fazilsay cok tesekkur ederim. Sevgiyle..." mesajını paylaştı.
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Öykü Karayel
İkiz kardeşi olan Karayel de "Ya bu sen misin ben mi @ezgikarayel 🤔neyse koydum artık... #23nisan #canavarkostümü" diyerek kutladı 23 Nisan'ı.
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Acun Ilıcalı
Acun Medya ile aynı paylaşımı yapan Ilıcalı, "#23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun." sözlerini de ekledi.
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