Usta oyuncu Mel Novak hayatını kaybetti! Mel Novak kimdir, hangi filmlerde rol aldı?

Hollywood’un ikonik kötü karakterlerinden biri olarak hafızalara kazınan Mel Novak, 90 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefat haberi kızı Nikol Conant tarafından duyuruldu. TMZ'de yer alan habere göre Nikol, Mel'in Çarşamba sabahı SoCal'daki bir bakım ve tedavi tesisinde doğal sebeplerden öldüğünü açıkladı.

MEL NOVAK KİMDİR?

Mel Novak, 16 Haziran 1933’te Pittsburgh, Pennsylvania’da dünyaya geldi. Kariyerine sporla başlayan Novak, profesyonel beyzbol oynadıktan sonra oyunculuk alanına yöneldi.

1970’li ve 1980’li yıllarda Bruce Lee’nin de rol aldığı ‘Ölüm Oyunu’ (Game of Death) filmindeki kötü adam rolüyle geniş kitlelerce tanındı. ‘Kara Kuşak Jones’ ve ‘Göze Göz’ gibi filmlerle de aksiyon türünde adını duyurdu. Sert mizacı, dövüş sahnelerindeki performansı ve karizmatik duruşuyla döneminin ikonik kötü karakterlerinden biri olarak hafızalarda yer etti.

Mel Novak aynı zamanda birçok yardım kuruluşunda gönüllü olarak yer almış, cezaevleri ve evsiz barınaklarında motivasyon konuşmalarıyla da topluma katkı sunmuştu.

OYUNCULUĞA NASIL BAŞLADI?

The Mirrorda yer alan habere göre Mel, yıllar boyunca birçok filminde klasik kötü adamı oynamak üzere seçildi. 2019'da bir röportajında ​​oyunculuğa nasıl başladığını açıkladı.

Mel "Los Angeles'ta bir sigorta şirketinde bedensel yaralanma tazminatı ayarlayıcısı olarak işe girdim. Orada benimle ve kuzeniyle bir görüşme ayarlayan bir kızla tanıştım; kuzeni bir modellik ajanıydı," diye açıkladı. "Birkaç yıl podyumlarda ve dergi reklamlarında modellik yaptım, aynı zamanda ekspertiz olarak çalıştım" diye devam etti.

Mel ayrıca şunları ekledi: "Modellik ajansı fotoğraf çekimlerinde ne kadar etkileyici olduğumu gördü ve beni oyunculuğa girmeye ikna etti ve kısa bir süre sonra oyunculuk okuluna kaydoldum. Bu işe merak sarmıştım."