Usta yönetmen Osman Sınav hayatını kaybetti

Sınav, “Deli Yürek”, “Süper Baba”, “Ekmek Teknesi” ve “Kurtlar Vadisi” gibi unutulmaz yapımlara imza atan Türk televizyon ve sinema dünyasının önemli isimlerinden, yönetmen ve yapımcı Osman Sınav, hayatını kaybetti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre uzun süredir kanser tedavisi gören Sınav, 69 yaşında hayatını kaybetti. Tedavi gören usta yönetmeni geçen aylarda dün Kurtlar Vadisi’nde beraber çalıştığı ve iyi dost olduğu projenin Aslan beyi Selçuk Yöntem, avukat Elif’i Özgü Namal ve Çakır’ı Oktay Kaynarca ile Mehmet Aslantuğ ziyaret etmişti.

O anları Instagram hesabından paylaşan Selçuk Yöntem, "Sevgili dostum, yönetmenim Osman Sınav’ı ziyaret ettik ve çok güzel bir zaman geçirdik eski günleri andık. İyi ki varsın Osman Sınav" ifadelerini kullanmıştı.

Usta yönetmenin cenaze töreniyle ilgili detayların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.