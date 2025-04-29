Wanda Nara’dan çarpıcı açıklama: Bir erkeğe ihtiyacım yok!

Aşk hayatındaki sürekli değişikliklerle dikkat çeken Wanda Nara, son olarak Arjantinli rapçi L-Gante ile bir kez daha yollarını ayırdı. İlişkilerindeki iniş çıkışlarla magazin dünyasında sıkça yer bulan Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken bir açıklama yaptı.

L-Gante ile Ayrılık ve Sosyal Medya Hareketleri

Wanda Nara, bir süredir L-Gante ile yaşadığı karmaşık ilişkiyi sonlandırdı. Çift, birbirlerini sosyal medya üzerinden takibi bırakarak ayrılıklarını duyurdu. Daha önce, Mauro Icardi ile boşanma süreci de medya tarafından yakından izlenen Nara, son dönemde L-Gante ile olan ilişkisiyle gündemdeydi. Nara, geçtiğimiz aylarda "Çocuklarımın bana ihtiyacı var" diyerek L-Gante'den ayrıldığını duyurmuştu. Bu adımını, eski eşi Icardi'ye barış mesajı olarak yorumlanmıştı.

Icardi ile Eski Fotoğraflar ve Geri Dönüş

O dönemde, eski fotoğraflarını yeniden paylaşarak Icardi'yi sosyal medyada takip etmeye başlamıştı. Ancak Nara, aradığı ilgiyi bulamayınca tekrar L-Gante'ye dönmüştü. Ancak bu barış da uzun sürmedi ve çift yeniden ayrıldı.

Brezilya'da Yeni Başlangıç

Son ayrılığın ardından Wanda Nara, Brezilya'da olduğunu belirterek sosyal medya hesabında dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Bir fotoğraf paylaşan Nara, şu mesajı yazdı: "Yeni bir hit'im var! Merhaba Pazartesi... Bugün antrenman yaptım, beni izleyin. Brezilya'dan kötü kız olarak çok mutluyum; geliyorum ve bir sonrakini çekiyorum. Gece olduğunda ve yılan kolyemi çıkarmak istediğim zamanlar dışında hiçbir şey için bir erkeğe ihtiyacım yok."

Tengo Hit nuevo: Yeni bir hitim var.

Hola lunes: Merhaba Pazartesi.

Entrene: Antrenman yapın/Yaptım.

Mírame por Netflix: Netflix'te beni izle.

La badbitch desde Brasil: Brezilya'dan kötü kız.

Soy muy feliz: Çok mutluyum.

Llego y grabo el próximo: Geliyorum ve bir sonraki kaydı yapıyorum.

Lo veo y lo quiero: Onu görüyorum ve istiyorum.

No necesito un hombre para nada, excepto cuando llega la noche y me quiero sacar mi collar de serpiente: Hiçbir şey için bir erkeğe ihtiyacım yok, ta ki gece olana ve yılan kolyemi çıkarmak isteyene kadar.

Ayer sentí que moría ahorcada por Bulgari: Dün Bulgari tarafından boğularak öleceğimi hissettim.

Nara'nın bu paylaşımı, ilişkilerindeki son gelişmeleri ve bağımsız duruşunu yansıtan anlamlı bir mesaj olarak dikkat çekti.