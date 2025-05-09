Yasemin Özilhan'dan güzellik için soğuk terapi! -90 derece kabine girdi

'Doktorlar' ve 'Aşk Oyunu' dizilerinde rol alan ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile dünyaevine girdikten sonra ekranlara ara vermişti. İki kız çocuğu annesi olan Özilhan, aynı zamanda sağlık ve spor temelli yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor.

Özilhan ekranlardan uzak kalmış olsa da, sosyal medyada ve davetlerde sıkça yer alıyor.

Her zaman fit ve şık görünümüyle dikkat çeken sosyetik güzel, şimdi de son paylaşımla dikkat çekti. Özilhan, bu kez -90 derecelik kriyoterapi deneyimini takipçileriyle paylaştı.

Son dönemlerde Hollywood yıldızlarının da başvurduğu kriyoterapi (soğuk terapi), vücudu aşırı düşük sıcaklıklara maruz bırakarak hücre yenilenmesini destekliyor.