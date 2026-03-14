"Yeraltı" dizisine sürpriz transfer! Burak Çelik kadroda

NOW ekranlarının Çarşamba akşamlarına damga vuran, Medyapım imzalı fenomen dizisi Yeraltı, televizyon dünyasında kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak dev bir transfere imza attı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulislerden aktardığı bilgilere göre; son dönemin en çok konuşulan jönlerinden biri olan Burak Çelik, dizinin zaten güçlü olan oyuncu kadrosuna dahil edildi.

Burak Çelik, son olarak yine aynı yapım ekibinin imzasını taşıyan ve büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Hudutsuz Sevda projesindeki performansıyla adından söz ettirmişti. Oyuncunun, Yeraltı gibi sert bir atmosferi ve derinlikli bir hikaye örgüsü olan bir dizide nasıl bir rolle karşımıza çıkacağı büyük bir gizem konusu.

Dizinin önümüzdeki hafta yayınlanacak olan yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Çelik’in, hikayedeki mevcut güç dengelerini sarsması ve ana karakterlerin yollarını kesiştirecek kritik bir noktada konumlanması bekleniyor.