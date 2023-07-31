Youtuber IShowSpeed'in hastalığı hayranlarını endişelendirdi

21 Ocak 2005'te Ohio, Cincinnati'de dünyaya gelen Darren Watkins Jr., 2016'dan itibaren YouTube'da iShowSpeed adı altında oyun kliplerini paylaşarak ün kazandı. Yıllar içinde NBA 2K ve Fortnite gibi oyunlarda canlı yapmaya başladı ve 18,8 milyonu aşkın abone sayısına ulaştı.

Üzücü haberi duyurdu

30 Temmuz 2023'te YouTube sayfasında, hastaneye kaldırıldığını duyuran üzücü bir video paylaştı. Duygusal klipte sağlık durumuyla ilgili belirsizliği dile getirdi ve ameliyat olmak üzere olduğunu açıkladı. Şiddetli ağrıyla mücadele ederken, sanki birisi gözüne bıçak saplıyormuş gibi hissettiğini ve gözünün şiştiğini anlattı.

"Lütfen benim için dua edin"

Speed, göğsüne monitörler takılı bir şekilde hastane yatağında yatarken çekilmiş bir fotoğrafını tweetledi. Sol gözü şişmiş gibi görünüyordu ve alnında soğutma pedi gibi görünen bir bez vardı.

Resmin yanına şunları yazdı: "Lütfen benim için dua edin, hepinize yalvarıyorum, buna ihtiyacım var."

please pray for me i beg of y’all i need it pic.twitter.com/GqeITfMHjc — Speed⭐️ (@ishowspeedsui) July 31, 2023

Flama, kendisine güçten düşürücü ve acı verici bir durum olan küme tipi baş ağrısı teşhisi konulduğunu açıkladı. Uyuyamaması veya yemek yiyememesi, yaşadığı ıztırabı daha da arttırdı. iShowSpeed, bu vaziyette bile hayranlarını bilgilendirilmek istedi ve desteklerine her zaman değer vereceği konusunda onlara güvence verdi.

Birkaç saat sonra kameramanı Slipper, yayıncının durumuyla ilgili güncellemeleri sağlamak için Twitter'da açıklama yaptı. Doktorlara göre, iShowSpeed'in durumu büyük olasılıkla şiddetli bir sinüs enfeksiyonundan kaynaklanıyordu ve görme yetisinde kalıcı hasar riski yoktu. Slipper, yayıncının tedavi gördüğünü ve tamamen iyileşmesinin beklendiğini paylaştı.

Endişe verici sağlık sıkıntısına rağmen, iShowSpeed'in hayranları onun emin ellerde ve iyileşme yolunda olduğunu bilerek rahatladılar. İyileşmeye çabalarken, internet yıldızı sadık takipçilerinden gelen yoğun ilgi ve destek için minnettarlığını dile getirdi. Topluluk onun etrafında toplandı, iyi dileklerini sundu ve kendini iyi hissettiğinde içerik oluşturmaya geri dönmesini diledi.

Durum ortaya çıktıkça, iShowSpeed'in izleyicilerini eğlendirmeye devam etme kararlılığının açıkça görülmesi, hayranlarını hızlı ve tam bir iyileşme için umutlandırdı.