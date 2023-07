Youtuber IShowSpeed'in hastalığı hayranlarını endişelendirdi

21 Ocak 2005'te Ohio, Cincinnati'de dünyaya gelen Darren Watkins Jr., 2016'dan itibaren YouTube'da iShowSpeed adı altında oyun kliplerini paylaşarak ün kazandı. Yıllar içinde NBA 2K ve Fortnite gibi oyunlarda canlı yapmaya başladı ve 18,8 milyonu aşkın abone sayısına ulaştı.

30 Temmuz 2023'te YouTube sayfasında, hastaneye kaldırıldığını duyuran üzücü bir video paylaştı. Duygusal klipte sağlık durumuyla ilgili belirsizliği dile getirdi ve ameliyat olmak üzere olduğunu açıkladı. Şiddetli ağrıyla mücadele ederken, sanki birisi gözüne bıçak saplıyormuş gibi hissettiğini ve gözünün şiştiğini anlattı.

Speed, göğsüne monitörler takılı bir şekilde hastane yatağında yatarken çekilmiş bir fotoğrafını tweetledi. Sol gözü şişmiş gibi görünüyordu ve alnında soğutma pedi gibi görünen bir bez vardı.

Resmin yanına şunları yazdı: "Lütfen benim için dua edin, hepinize yalvarıyorum, buna ihtiyacım var."

please pray for me i beg of y’all i need it pic.twitter.com/GqeITfMHjc