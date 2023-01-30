Yusuf Güney Survivor'dan neden ayrıldı? Acun Ilıcalı açıkladı...

Survivor 2023'ten bir ayrılık haberi daha geldi. Survivor 2023'te ünlüler takımında yer alan Yusuf Güney yarışmadan ayrıldı. Daha önce de Berdan Mardini ve Seçkin Piriler'in Survivor'a devam edemeyeceği duyurulmuştu.

Acun Ilıcalı, 29 Ocak Pazar akşamı ada konseyinde açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Yusuf Güney'in yarışmaya devam edemeyeceğini bildirdi.

Acun Ilıcalı Yusuf Güney'in Survivor'dan ayrılığına ilişkin şunları söyledi:

Birinci bilgi sevgili Yusuf Güney'le ilgili. Survivor'ın bu seneki şartlarının çok zor olduğunu söylemiştik. Bu şartlara dayanmak çok zor olacak demiştik. Ve kırmızı takım için bugün itibarıyla bir kayıp daha yaşanıyor. Yusuf Güney Survivor'a devam edemeyecek. Bu sene tam anlamıyla bir direnç senesi oldu ve olacak. Şartlar çok zor olacak. Bu sene daha önce de söylediğimiz gibi akıl oyunları dediğimiz yarışmacılarımızı tam anlamıyla mental, psikolojik ve akıllarını kullandığı aynı zamanda tabi ki fiziksel bölümü de var. Yusuf Güney'e teşekkür diyoruz. Yarın sizinle vedalaşmak için yanınıza gelecek.