Zeynep Alkan'dan video paylaşımı: Dışarı bile çıkmak istemiyorum
Hamdi Alkan'ın kendisi gibi oyuncu olan kızı Zeynep Alkan sosyal medyada 'kusursuz güzellik' algısına tepki gösteren bir video paylaştı.
Bir süredir cildindeki sivilce sorunlarıyla uğraşan Zeynep Alkan, yaşadıklarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı; 'kusursuz güzellik' algısına isyan etti. İşte Zeynep Alkan'ın sosyal medyadaki yorumları: Şu an tedavi sürecindeyim. Özgüvenim sıfır dışarı bile çıkmak istemiyorum ama hepimizin sivilcesi olabilir, başka şeyler olabilir... Sosyal medya varsa bunun için de olmalı.