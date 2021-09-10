Zeynep Alkan'dan video paylaşımı: Dışarı bile çıkmak istemiyorum

Bir süredir cildindeki sivilce sorunlarıyla uğraşan Zeynep Alkan, yaşadıklarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı; 'kusursuz güzellik' algısına isyan etti. İşte Zeynep Alkan'ın sosyal medyadaki yorumları: Şu an tedavi sürecindeyim. Özgüvenim sıfır dışarı bile çıkmak istemiyorum ama hepimizin sivilcesi olabilir, başka şeyler olabilir... Sosyal medya varsa bunun için de olmalı.