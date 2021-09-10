Zeynep Alkan 'kusursuz güzellik' algısına tepkili: Yüzündeki sivilceleri paylaştı

Bir süredir cildindeki sivilce sorunlarıyla uğraşan Zeynep Alkan, yaşadıklarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. İşte Zeynep Alkan'ın sosyal medyadaki yorumları:

Instagram hikayelerinde yüzünün son halini gösteren Zeynep Alkan şu sözleri söyledi:

"Sosyal medyada her zaman en mükemmeli, en güzelini, en harikasını paylaşıp birbirimizi mutlu mu etmeye çalışıyoruz yoksa tribe mi sokmaya çalışıyoruz bilmiyorum ama bir simülasyonun içine yaşıyoruz bu Instagram'da... Ben de aynı şekilde hep en güzel resimlerimi paylaşmaya çalışıyorum. Ne kadar çok enerjimle belli ediyor olsam veya yazılarla onları biraz daha normalleştirmeye çalışsam da hep en güzel çıktıklarımı koyuyorum. Hepimiz öyle yapıyoruz. O yüzden bugün sizlerle 10 gündür yaşadığım şeyi paylaşmak istiyorum. Böyle delilerce cildimde sivilce çıktı ve çok ağrıyorlar, çok kaşınıyorlar. Bir anda oldular. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim.

ÖZGÜVENİM SIFIR, DIŞARI ÇIKMAK İSTEMİYORUM

Şuan tedavi sürecindeyim. Özgüvenim sıfır dışarı bile çıkmak istemiyorum ama hepimizin sivilcesi olabilir, başka şeyler olabilir... Sosyal medya varsa bunun için de olmalı. Güzellik gerçekten yüzde değildir, kalptedir ve içtedir. Bu şuan benim gerçeğim ve ben sizinle paylaşmak istedim. Sonuçta kaç yıldır birbirimizle bir şeyler paylaşıyoruz."

Ayrıca, yaptığı paylaşımdan sonra aldığı geri dönüşleri instagram takipçileriyle paylaştı. "Muhteşem cevaplar gelmiş. Birbirimizi sevmiş destek olmuşuz. Hepiniz gerçekten iyi ki varsınız. Birlikte çok güzeliz!" sözleriyle takipçilerine teşekkür etti.