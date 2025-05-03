Zeynep Koçak ameliyat oldu: Sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı

Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programıyla tanınan ünlü oyuncu Zeynep Koçak, geçtiğimiz günlerde sağlık durumu hakkında endişe verici bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla, geçirdiği bir ameliyat sonrasında sevenlerini bilgilendirdi.

Ameliyat Sonrası Değişim

Zeynep Koçak, Çok Güzel Hareketler Bunlar programındaki rolüyle dikkatleri üzerine çektikten sonra, Küçük Esnaf filmi ve Etkileyici, Sadece Arkadaşız dizileriyle de büyük ilgi gördü. Geçirdiği estetik operasyonlar sonucu önemli bir değişim yaşadı ve bu durum sıkça konuşuldu.

Ameliyat Olduğunu Açıkladı

Son dönemde sağlığıyla ilgili gelişmelerle yeniden gündeme gelen Koçak, sosyal medyada hastane odasından yaptığı paylaşımla, bir operasyon geçirdiğini duyurdu. Ameliyatın ardından sağlık durumu hakkında bilgi veren Koçak, takipçilerine de bir uyarı yapmayı ihmal etmedi.

Zeynep Koçak yaptığı açıklamada, "Arayıp soran, mesaj atan herkese teşekkür ederim. Şu an evdeyim, hastanede kalmadım. Ağrım da çok azaldı. Operasyon aslında küçük bir müdahale olsa da, insanın hastaneye gitmesi bile farklı bir deneyim. Sonrasında baş dönmesi ve ağrı olsa da, evime dönmeyi tercih ettim." dedi.

Takipçilere Öneri

Koçak, paylaşımında ayrıca hastane sürecinde yalnız gitmek yerine, destek almanın önemini vurguladı. "Kesinlikle 'Yalnız giderim, kimseye ihtiyacım yok' demeyin," şeklinde bir tavsiyede bulundu.