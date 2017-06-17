Masalsı bir düğünün olmazsa olmazı gelinlikler... Peki, 2017'nin kış düğünleri için gelinlik modasında neler var?

Zamansız çizgiler, görkemli kumaşlar, tüller, gupür danteller ve gösterişli taşların sentezlenmesiyle kişiye özel olarak hazırlanan Akay 2017 Gelinlik Koleksiyonu, kış düğünü yapacak genç kızlara masalsı bir düğün vadediyor. Modellerdeki küçük detaylar ise duru, cesur ve masumiyet taşıyan genç kız ruhunu yansıtıyor. Haute couture çalışan marka her tarza ve vücut tipine uygun kişiye özel tasarımlarıyla kış gelinlerini tek provada evlilik gününe hazırlayarak bir kar tanesi kadar zarif ve şık görünmelerini sağlıyor.





Kişiye özel damatlıklar

Akay yeni sezonda erkekler için de kişiye özel damatlıklar hazırlıyor. Düğün seremonisinden önce gelinin ihtiyaç duyacağı nişanlık, kına gecesi için gece elbisesi ve kaftan, düğün günü içinse taç, kemer, toka ve ayakkabı gibi birçok aksesuar da Akay’ın koleksiyonu arasında yer alıyor.