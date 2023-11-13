Sonbaharın en trend rengi kiraz kırmızısını giymenin 3 kolay yolu

Dünyanın dört bir yanındaki moda tutkunları, haftalardır sonbahar için ana rengin canlı tonlarını kullanıyor. Kırmızı deri ceketler her yerde. TikTok'ta "kırmızı kıyafet ilhamı" etiketli videolar 42,9 milyardan fazla izlendi ve son zamanlarda Heidi Klum ve Lori Harvey gibi ünlüler de bu trende katıldı.

31 yaşındaki stilist ve gardırop danışmanı Kenzie Welch, Insider'a bu rengi giymeye ilişkin en önemli ipuçlarını paylaştı. Kenzie Welch "Kırmızı yılın bu döneminde her zaman şenliklidir, ancak kiraz kırmızısı gerçekten benzersiz ve özeldir çünkü her yaş grubuna hitap eder - ister Z kuşağı, ister Y kuşağı, ister X kuşağı olun - hem kadınlarda hem de erkeklerde yankı uyandıran bir renktir." dedi.

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Peki kırmızı cesur, parlak ve sonbaharda alıştığımız nötr tonlardan çok farklı bu rengi nasıl giyersiniz?

Welch'e göre bu aslında düşündüğünüzden daha kolay; özellikle de rengi onun önerdiği üç yoldan biriyle şekillendirirseniz.

Aksesuarlarla küçük başlangıç

Gardırobunuz modaya uygun kırmızı parçalarla dolu değilse endişelenmeyin. Welch'in dediği gibi, kırmızı ruj veya oje gibi güzelliklerle trende uyum sağlamak aslında en iyisidir. Welch, "Bu tek başına herhangi bir kıyafete kiraz kırmızısı eklemek için yeterli" diyor.

Welch, "Başlamak için harika bir yer bir el çantasıdır. Çok sayıda insanın çok fazla nötr renk giydiğini görüyoruz, bu yüzden bu küçük renk tonunu eklemek, kıyafetinizin gerçekten öne çıkmasını sağlayabilir" ipucunu da paylaşıyor.

Kazaklar ve spor ayakkabılar arkadaşlarınızdır

Welch'in işaret ettiği gibi kırmızı trend, yaşadığınız yere bağlı olarak biraz farklı görünebilir: "New York'ta yaşıyorsanız muhtemelen trençkotlar ve deri ceketler gibi çok sayıda iddialı parça görüyorsunuz" .

Welch, kırmızı kazakları ve canlı ayakkabıları şiddetle tavsiye ediyor: "Bir çift arkası açık topuklu ayakkabı veya topuklu ayakkabı giyebilirsiniz" dedi.

Welch, çoğu insanın daha nötr tonlardaki yürüyüş ayakkabılarını tercih etmesi nedeniyle kırmızı spor ayakkabıların yeterince önemsenmeyen bir seçenek olduğunu da söylüyor: "Bunun gibi herhangi bir şeyi gardırobunuza eklemek harika, çünkü yalnızca ihtiyacınız olan ifade dokunuşunu ekliyor. Çok büyük bir gücü var ama aynı zamanda çok abartısız olması da hoşuma gidiyor."

Kırmızı elbisenin gücünü unutmayın

Welch, geçtiğimiz günlerde alışveriş yaparken kırmızı elbiselerin fazlalığını fark ettiğini söyledi ve "Elbette kırmızı elbiseler tatil sezonunda popüler, ancak saten ve ipek kumaşlarda o kiraz kırmızısı rengini daha çok görüyorum" dedi.

Ona göre kırmızı elbiseler de bu sezon bu rengi giymenin en romantik yollarından biri.