Havalar ısındı, plaj sezonu açıldı. İşte 2016'nın en şık mayo ve bikinileri...

Havaların ısınması ve ardından yaz sezonunun açılmasıyla beraber, moda trendleri arasında plaj kıyafetleri görülmeye başlar. Plaj kıyafetleri arasında başı çeken mayo ve bikini modelleri, her sezon bambaşka stillerde tasarlanır.

2016 sezonunun bikini ve mayo seçenekleri ise zaman zaman geçmişin nostaljik havasına, zaman zaman da sokak modasının dinamik ruhuna vurgu yapıyor.

Şeffaf Geçişli Mayolar

Son yıllarda moda dünyasının gözdesi olan şeffaf detaylar, mayo modellerinde de sıklıkla görülür. Modellerin genellikle bel çevresinde yer alan şeffaf geçişler, tek formda oldukları için beach gecelerinde de rahatlıkla giyilebilir. Seçeceğiniz şeffaf mayo modeli ile bu sezon hem çarpıcı hem de seksapel duruşlar yakalayabilirsiniz.

Bikinilerde Kafes Görünümüne "Merhaba"

Elbise modellerinden sonra plaj kıyafetlerinde de sıklıkla görülen kafes tasarımları, bedeninize dekolteli bir duruş sunar. Bikini altının üst kısmıyla birleşerek yekpare bir bütünlük oluşturduğu modeller, giyildiğinde ayrıca mayokini görünümü de verir. Kafes görünümlü bikinileri tercih ederek, bu sezon plajların tozunu doyasıya attırabilirsiniz.

Plajlarda Büstiyer Havası

2016 sezonunun mayo ve bikini modelleri arasında yer alan büstiyer stiller, kombinlerde çok amaçlı değerlendirilmek için idealdir. Modeller, yarım üstleri andıran formlarıyla farklı kıyafetler eşliğinde gündelik yaşama da rahatlıkla uyarlanabilir. Üzerlerinde yer alan yoğun etnik ve floral desenler ise yazın canlılığına dikkati çeker. Büstiyer bikiniler, farklı parçalarla sokak modasına ışık tutarken; büstiyer mayolar da çekici yaka kesimleri ile daha iddialı bir yaratmanıza yardımcı olur.

Dantelin Feminen Şıklığı

Modanın gözde detayları arasındaki yerini korumaya devam eden dantel, son yıllarda plaj parçalarının vazgeçilmezidir. Örgü stili andıran modellerin pastel renkleri, sevimli duruş sunarken; çiçek desenleri de plajların konsept havasına uygunluk gösterir. Dantelli mayo ve bikini modelleri ile 2016 yazında bol bol bohem stile dikkati çekebilirsiniz.

Asimetrik İplerle Tanışın

Mayo ve bikini modelleri arasında oldukça şık görülen ip detaylar, asimetrik kesimleriyle bedeninize farklı bir duruş bırakır. Omuzları veya bel kıvrımlarını odak noktası yapan ipli modeller ile bu sezon plajlarda cezbedici bir şıklık edinebilirsiniz.

Rahat Kesim Yüksek Bel Bikiniler

Büstiyer modellere karşıt tasarlanan yüksek bel bikinilerin, hem işlevsel hem de şık bir kullanım avantajı vardır. Bel formunuzu ince gösteren modeller, ayrıca kadınların vücutlarındaki fazlalıkları gizleyerek daha orantılı bir görünüm de ortaya çıkarır. Toparlayıcı etki sunan bikinilerin egzotik desenleri, deniz havasına uyumlu şıklık elde etmenizi destekler. Renkleri ve cıvıl cıvıl desenleriyle bedeninizde baharı yaşatan yüksek belli bikiniler ile bu sezon özgürlüğün tadına sınırsızca varabilirsiniz. Dilerseniz kimino ceketlerinizle beraber giyerek, yaz akşamlarına katılabilirsiniz.