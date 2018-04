Size en çok yakışan renk hangisi? Neden bazı renkleri giydiğinizde yorgun görünürken bazı renkleri giydiğinizde uzaktan bile fark ediliyorsunuz? İşin sırrı cilt tonunuzda!

Moda editörü, kreatif direktör ve stil uzmanı Alexander Kokoskeriya, cilt tonunuza en uygun renkleri seçmenizi sağlayacak ipuçlarını paylaştı.



Moda dünyasının en temel taşlarından biri de RENKLER VE TONLARDIR. Tüm kumaşlar ve koleksiyonlar belirli bir renk ahengi veya zıtlığı üzerine kurulu. Satın aldığınız her ayakkabının, giydiğiniz her kıyafetin, kullandığınız her aksesuarın kendine göre özel bir tonu ve rengi var. Bu tonlar ve renkler sizin cildinizle veya oluşturduğunuz kombin ile temasa geçtiği an dışarıya tahmin bile edemediğiniz enerji, aura ve çekim-itim alan küpleri oluşturur. Bu oluşum özelikle dış görünüşünüzü etkiler ve stiliniz ile ilgili size bile sormadan dışarıya bilgi yaymaya başlar. Özellikle moda ve stil dünyasında önemli olan ton ve renk paletlerinin etkilerini bilmenizde büyük bir fayda olduğunu düşünüyorum. Cildinizin tonuna göre en uyumlu, en doğru, daha net, maksimum pozitiflikte ve size en iyi yakışacak olan renkleri bulmayı hiç denediniz mi? Renk terapisi seansına dalmaya ne dersiniz?





İş arkadaşlarınız, dostlarınız, sevgiliniz veya çevrenizde kim varsa, sizi bir yerde gördüklerinde hep şunu derler: ‘Bu renk seni açtı, bu renk seni daha yorgun gösteriyor, şu renk sana hiç gitmemiş, bu renk seni daha yaşlı gösteriyor…’ Haklılar da, çünkü giydiğiniz kıyafetlerin renkleri cilt tonlarınızla maksimum uyum içinde olmalı. Herkese nasıl her stil veya form yakışmıyor ise, her renk de yakışmaz. Kimi çok renkli giyinip gerçekten bir papağana dönebilir, kimi koyu renkleri tercih edip son derece yaşlı ve bakımsız görünebilir, kimi ise soft tonları tercih edip ruhani varlıklara dönüşebilir. Bunlardan hiçbirine dönüşmemeniz için size hangi ton renklerin yakışacağından bahsetmek istiyorum.

İnsanların genel olarak üç farklı cilt alt tonları var: Sıcak, soğuk ve natürel tonlar.

Bunu öğrenmek için iki yol var:

1. Gün ışığında büyük bir ayna karşısına geçip oturun ve cildinizi inceleyin, güneş ışınları asla yalan söylemez.

2. Gümüş, altın ve bakır metalleri cildiniz ile yan yana getirerek ton uyumunu fark edebilirsiniz. Gümüş soğuk ton, altın sıcak ton ve bakır ise natürel ton.

SOĞUK CİLTLER

Bu kategoride olan insanların ciltleri genelde mermer gibi soluk, mavi ve pembe alt tonlarına sahiptir. Cildinizi kontrast edecek renkleri seçmelisiniz. En çok yakışacak olan renkler pembe, turkuaz, mavi, ve lacivert tonları, mor ve yeşil. Hiç yakışmayacak olan renkler ise beyaz, oranj, krem ve toprak tonları. Siyah giymek isterseniz mutlaka yukarıdaki renkler ile kombin oluşturmalısınız.

SICAK CİLTLER

Bu kategoride olan insanların ciltleri genelde güneş gibi parlak, yeşil zeytin ve altın alt tonlarına sahiptir. Cildiniz ile uyum sağlayabilecek parlak renkleri seçmelisiniz. En çok yakışacak olan renkler kırmızı, oranj, sarı, koyu kahverengi, altın ve camel. Hiç yakışmayacak olan renkler ise beyaz ve gri. Siyah giymek isterseniz tona ton kombinleri seçmelisiniz.

NATÜREL CİLTLER

Bu kategoride olan insanların ciltleri genelde toprak gibi koyu, bakır ve pastel alt tonlarına sahip oluyor. Cildinize birçok renk yakışır. En çok yakışacak renkler ise siyah, bej ve tüm yeşil tonlar. Hiç yakışmayacak olan renkler ise lacivert ve beyaz. Siyah giymek isterseniz mutlaka kontrast parlak bir renk ile kombininizi yapmalısınız.