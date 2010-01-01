Mavi’nin imzası haline gelen ve bir fenomene dönüşen İstanbul Tişörtleri 10. yılını kutluyor!





Böylesine özel bir kentin kitlelere yayılacak bir tişörtü olması gerektiğini fark eden Mavi, 2004 yılında İstanbul’a özel tişört tasarlayan “ilk marka” oldu. Farklı disiplinlerden sanatçılar, grafik ve çizimleriyle İstanbul’a ait olmayı, İstanbul’u kendine mal etmeyi, kısacası İstanbullu olmayı tişörtlere yansıttı. Kent kültürünü modaya taşıyan tişörtlerle başlayan macera, bugün 50’nin üzerinde tasarımcı ve 200’ün üzerinde tasarımla, milyonlarca kişinin giydiği dev bir koleksiyona dönüştü.Yurtdışındaki arkadaşlarına hediye götürenler, lokum ve Türk Kahvesi’nin yanına “İstanbul Hatırası” olarak bu tişörtleri de eklemeye başladı. Sadece turistler değil; en yeni tasarımları merakla bekleyen, gardırobuna her modeli katarak koleksiyonunu yapan, sevdikleri için en iyi hediye alternatifi olarak görenler de kısa sürede “İstanbul Tişörtleri”nin müdavimi oldu.İstanbul’un Avrupa Kültür Başkenti adaylığını ilk destekleyen, Grand Palais’te düzenlenen Türk Mevsimi’nde sergilenen, pek çok pazarlama iletişimi ödülü kazanan proje; 2014’te de aynı heyecanla ve yepyeni tasarımlarla yoluna devam ediyor.Mavi, İstanbul Tişörtleri’nin 10. yılını, koleksiyonun hayranları, tasarımcıları ve çalışanlarıyla kutluyor. “Bugün günlerden İstanbul!” söylemiyle, 12 Haziran günü herkesi İstanbul Tişörtü giymeye davet ediyor. En sevdiği İstanbul Tişörtü’nü giyerek, fotoğrafını #bugüngünlerdenistanbul hashtag’iyle Instagram, Twitter ve Facebook’tan paylaşanlar, bu özel kutlamanın bir parçası oluyor.