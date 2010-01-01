Pastel renkler İlkbahar / Yaz 2010 koleksiyonlarının en göze çarpan renklerinden
Pastel renklerin doğallığını
dikkat çekici bir renkle
kırabilir. Tam aksine, pastel
bir tonun üstüne başka
bir pastel ton ekleyerek
rengin yumuşaklığını
vurgulayabilirsiniz. Elele,
moda çekiminde pastel
renkleri radarına aldı.
Moda çekiminin perde arkası
Moda çekimlerindeki saç ve makyajın nasıl yapıldığını adım adım anlatıyoruz!
Moda çekimlerinde gördüklerinizi beğeniyor, ama nasıl kendinize uygulayacağınızı
bilmiyorsanız, taktikler bundan sonra bu sayfalarda!
Makyaj 1. Göz kapağınıza makyaj öncesi bazınızı sürdükten
sonra, fırça yardımı ile bakır tonlarındaki farınızı
uygulayın. Göz kapağına sürdüğünüz fardan birkaç
ton koyusunu eyeliner çeker gibi çizgi şeklinde sürün.
2. Eyeliner’ınızın kuyruğunu kaş bitimine doğru
hafifçe yukarı uzatın. Siyah rimel sürün. Alt
kirpik dibine ve göz içine beyaz kalem çekin.
3. Fırça yardımıyla cilt renginize uygun mat
görünümlü etki yaratan fondöten ve göz altı
kapatıcısı uygulayın. Elmacık ve çene kemiklerinizin
altına allık sürün.
4. Rengini nötrlemek için rujunuzu uygulamadan
önce, sünger yardımı ile dudaklarınıza fondöten
uygulayın. Fırça ile rujunuzu sürün.
5. Sünger yardımıyla düzeltmeniz gereken yerlere
rötüş yapın ve son olarak hafif bir pudra ile
makyajınızı bitirin.
Saç
1. Yumuşak fırça
darbeleriyle saçınızı
gelişigüzel fönleyin.
2. Saçlarınızı enine
çizgilerle geniş
tutamlara ayırın ve kalın
bir maşa ile yukarıdaki
tutamları geriye, yanlar
ve arkadaki tutamları içe
doğru sarın.
3. Sarılan saçları
maşadan çekip,
bukle halindeyken toka
ile tutturun ve bir süre bu
şekilde dinlenmeye alın.
4. Saçlarınızı açıp
ellerinizle istediğiniz
şekli verene kadar oynayın.
Doğal bir görünüm işin
sırrı.
5. Saçınızı sabitlemek ve
düşmesini engellemek
için saç spreyi kullanın.