Pastel tonlar

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Pastel renkler İlkbahar / Yaz 2010 koleksiyonlarının en göze çarpan renklerinden

Pastel renklerin doğallığını dikkat çekici bir renkle kırabilir. Tam aksine, pastel bir tonun üstüne başka bir pastel ton ekleyerek rengin yumuşaklığını vurgulayabilirsiniz. Elele, moda çekiminde pastel renkleri radarına aldı.



Moda çekiminin perde arkası

Moda çekimlerindeki saç ve makyajın nasıl yapıldığını adım adım anlatıyoruz! Moda çekimlerinde gördüklerinizi beğeniyor, ama nasıl kendinize uygulayacağınızı bilmiyorsanız, taktikler bundan sonra bu sayfalarda!



Makyaj

1. Göz kapağınıza makyaj öncesi bazınızı sürdükten sonra, fırça yardımı ile bakır tonlarındaki farınızı uygulayın. Göz kapağına sürdüğünüz fardan birkaç ton koyusunu eyeliner çeker gibi çizgi şeklinde sürün.

2. Eyeliner’ınızın kuyruğunu kaş bitimine doğru hafifçe yukarı uzatın. Siyah rimel sürün. Alt kirpik dibine ve göz içine beyaz kalem çekin.

3. Fırça yardımıyla cilt renginize uygun mat görünümlü etki yaratan fondöten ve göz altı kapatıcısı uygulayın. Elmacık ve çene kemiklerinizin altına allık sürün.

4. Rengini nötrlemek için rujunuzu uygulamadan önce, sünger yardımı ile dudaklarınıza fondöten uygulayın. Fırça ile rujunuzu sürün.

5. Sünger yardımıyla düzeltmeniz gereken yerlere rötüş yapın ve son olarak hafif bir pudra ile makyajınızı bitirin.



Saç

1. Yumuşak fırça darbeleriyle saçınızı gelişigüzel fönleyin.

2. Saçlarınızı enine çizgilerle geniş tutamlara ayırın ve kalın bir maşa ile yukarıdaki tutamları geriye, yanlar ve arkadaki tutamları içe doğru sarın.

3. Sarılan saçları maşadan çekip, bukle halindeyken toka ile tutturun ve bir süre bu şekilde dinlenmeye alın.

4. Saçlarınızı açıp ellerinizle istediğiniz şekli verene kadar oynayın. Doğal bir görünüm işin sırrı.

5. Saçınızı sabitlemek ve düşmesini engellemek için saç spreyi kullanın.



