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Sokakta hayat var!

Soğuk havalardan korunmak için paltolar imdadımıza yetişir. Paltolar sadece soğuktan korunmak için değil giyim tarzına bağlı olarak günlük giyimin ya da davet giysilerin tamamlayıcısıdır.

Şeker gibi