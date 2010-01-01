Türkiye’nin güzelleri Türkiye’nin güzellikleri

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Miss Turkey 2010 Güzellik Yarışması’nda ilk dörde giren güzellerimiz.

Dilay Korkmaz “Hayallerle gerçeğin buluştuğu şehir”

“Yarışmaya katılmam için arkadaşlarım ısrar ediyorlardı; fakat ben de ailemin tepkisinden çekiniyordum. Anneme sordum; o da, “Ben de ne zamandır reklamlarını görüyordum, katılmanı istiyordum, ama senin söylemeni bekliyordum’ dedi. Kendime güveniyordum, dereceye girebileceğimi düşünüyordum.” “Yarışmaya girmeden önce okul ve ev arası mekik dokuyordum. Şimdi ise hayatıma bir renk geldi. İleride dersler alıp iyi bir sunucu olmak istiyorum, ama bunun yanı sıra oyunculuk eğitimi alıp bunu da ilerletmek isterim.” “Çekimlerde çok keyif aldım; fotoğraflarınız sayesinde İstanbul’u daha çok sevdim. İstanbul, aşk gibi büyüleyici bir şehir. İnsanı alıp başka diyarlara götürüyor. Artık İstanbul deyince, aklıma hayallerin gerçekle buluştuğu yer geliyor.”

