Yasemin Şefkatli İç Mimarlık eğitimi aldıktan sonra asıl istediğinin başka bir şey olduğunu fark etmiş ve hayalinin peşinden gidip markası Yase Bags’i kurmuş. Kendine özgü tavrı, farklı formlarda modelleri ve renk skalasının genişliğiyle her daim yanınızda olacak bu çantalar şıklığınıza imzasını atacak...



Yasemin Şefkatli



Pandemi süreci sizi nasıl etkiledi?

Bu süreç dünyanın neredeyse her yerinde, hepimiz için zorlu bir dönem oldu. Sevdiklerimizden, işlerimizden, ailemizden bile uzak kalmak zorunda kaldık. Yaşam koşullarımız değişti ve bir adaptasyon sürecine girdik tabii ki. Buna hala alışmaya çalışıyoruz. Umarım ileride bizi daha güzel bir dünya bekliyordur.



Bu süreçte yeni hobiler edindiniz mi?

Bu dönem en çok mutfakta vakit geçirdim diyebilirim. Bir yandan spora da odaklandığım için yeni ve sağlıklı tarifler üretmeye çalıştım. Onun dışında bir sürü el işi denedim. Kilden objeler yaptım; çok keyifliydi ve zamanın nasıl geçtiğini anlayamadım.



Marka serüveniniz nasıl başladı?

Aslında bu benim çocukluk hayalimdi. Bir şeyler tasarlayıp, onu üretmek benim için bir hayaldi. Üniversitede İç Mimarlık okumaya karar verdim ama son senemde bölümümü çok sevdiğimi fakat merakımın aslında başka yönde olduğunu fark edince, çevremdekilerle paylaştım bu durumu. Herkes bu markayı kurmam, yani aslında bu alana yönelmem için beni çok destekledi ve Yase Bags serüveni benim için o zaman başladı.



Logonuzdaki at nalının özel bir anlamı var mı?

At nalı benim uğurum gibi… Aslında evimde de çok fazla at nalı vardır. Neden bilmiyorum çocukluğumdan beri hep evimizde vardı. Onu gördükçe evde ve güvende hissediyordum. Bana hep şans getirdiğine inandım. Böylece çantalarıma taşıdım. Belki başkalarına da çantalarımız şans getirir.



Tasarımlarınızda ‘olmazsa olmaz’ dediğiniz bir özellik var mı?

Tasarımlarda en olmazsa olmazım; günümüzden bir şeyler taşıyor olması. Belki bir renk, bir desen, boyut, şekil... Tabii kullanışlı, rahat ve zamansız çantalar olması da benim için çok önemli.



İlham kaynaklarınız var mı?

Gözlemlemeyi ve incelemeyi çok seviyorum. Bu yüzden beğendiğim her şey hafızama kazınıyor ve onları daha sonra harmanlayabiliyoruz. İlla bir çanta gözleminden bahsetmiyorum tabii ki, bir mekan, bir kadın, bir resim bile sizde başka bir düşünceyi uyandırabiliyor.



Yase Bags kadınını tasvir etmenizi istesek…

Yase Bags kadını her role girebilir. Hem maskülen hem feminen olabilir. Hem rahat hem şık; anda yaşayan özgüvenli bir kadın...



Tasarımlarınıza nereden ulaşabiliriz?

Ürünlerimize online sitemizden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Instagram sayfamız @yasebags üzerinden diğer satış noktalarımızı da görebilirsiniz.



Tasarımlarınızın fiyat aralığı nedir?

Bu sezon fiyatlarımız 400-1000 lira arasında değişiyor.