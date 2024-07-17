Türkiye Olimpiyat Milli Takımı’nın kıyafetlerini Vakko tasarladı

Türkiye Olimpiyat Milli Takımı’nın Paris Olimpiyatları’nda giyeceği kıyafetler Vakko tarafından tasarlandı. Milli sporcular bu kıyafetleri seyahat ve seremoni esnasında giyecekler.

PARİS'TEN İLHAM ALINDI

Tasarlanan özel kıyafetlerde, sporun dinamizmi, Türk bayrağı ve Olimpiyatların gerçekleştiği şehir Paris’ten ilham alındı.

Tasarım ekibi kıyafetleri tasarlarken sporcuların farklı vücut proporsiyonuna sahip olduklarını gözetti ve terziler her birinin ölçüsünü alarak kıyafetleri yarattı.

Kırmızı ve beyazın hâkim olduğu tasarımlara barışın simgesi gökyüzü mavisi eşlik ederken, koleksiyonda dikkat çeken dikey ve yatay çizgiler ise, tasarımlara dinamik bir görünüm kazandırmanın yanı sıra, sporcularımızın madalya yolundaki başarılarının da sürekliliğini simgeliyor.

DOSTLUK, BARIŞ VE SEVGİ MESAJI TAŞIYOR

Yüksek konfor odaklı bir yaklaşımla tasarlanan seyahat koleksiyonunda, kadın ve erkek sporcular için üç parçadan oluşan birer set yer alıyor. Gökyüzü mavisinin hâkim olduğu seyahat koleksiyonu, kırmızı ve beyaz şeritleriyle sporun enerjisini yansıtıyor.

Açılış ve kapanış seremonilerine özel olarak yine kırmızı, beyaz ve mavi tonlarında tasarlanan kıyafetler, kadın ve erkek sporcular için ikişer özel dikim setten oluşuyor. Kadın sporcuların seremoni kıyafetlerinde ceket-pantolon takımın yanı sıra ayrıca triko ceket ve pileli etekten oluşan bir takım yer alıyor. Erkek sporcular ise kırmızı-beyaz çizgili ve kırmızı biyelerle çevrelenen mavi-beyaz çizgili ceketleri ile Team Türkiye şıklığını sergiliyor. Seyahat ve seremoni kıyafetlerinin sol üst kısmına işlenen Türk bayrağı ve renkli halkalardan oluşan özel nakışlar ise, ev sahibi ülke Fransa ve diğer tüm katılımcı ülkelere dostluk, barış ve sevgi mesajı niteliğinde. Ayakkabı, çanta ve kasketlerle tamamlanan Team Türkiye koleksiyonu, her ayrıntısında sporun enerjisi ve heyecanını taşıyor.

176 SPORCU TASARLANAN KIYAFETLERLE ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK

Cumhuriyet tarihinde resmi olarak ilk kez katıldığımız Paris 1924’ten tam 100 yıl sonra, tüm kalpler sporun heyecanı ile yeniden Paris’te atarken, 21 farklı branşta yarışacak 176 milli sporcu tasarlanan kıyafetlerle ülkemizi temsil edecek.