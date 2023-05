76. Cannes Film Festivali'nin jürisi açıklandı

Birbirinden iddialı filmlerin Altın Palmiye için yarışacağı ve 16-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Cannes Film Festivali'nin jüri üyeleri açıklandı.

İki Altın Palmiye ödüllü İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un jüri başkanlığını üstlendiği festivalde, Marvel evreninde Captain Marvel karakterine hayat veren ve "Room" (205) filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan Brie Larson jüri üyesi olacak.

"There Will Be Blood" ve "Batman" filmleriyle tanınan ABD'li oyuncusu Paul Dano da Cannes Film Festivali'nde jüri üyesi olacak.

Diğer jüri üyeleri ise Faslı yönetmen Maryam Touzani, Fransız oyuncu Denis Ménochet, senarist ve yönetmen Rungano Nyoni, yazar Atiq Rahimi, yönetmen Damián Szifrón ve yönetmen Julia Ducournau olarak açıklandı.

Büyük ödül Altın Palmiye için 19 film yarışacak. 76. Cannes Film Festivali’nin ana yarışmasına seçilen filmlerin tamamı şu şekilde:

Club Zero (Yön. Jessica Hausner)

The Zone of Interest (Yön. Jonathan Glazer)

Fallen Leaves (Yön. Aki Kaurismaki)

Four Daughters (Yön. Kaouther Ben Hania)

Asteroid City (Yön. Wes Anderson)

Anatomie d’Une Chute (Yön. Justine Triet)

Monster (Yön. Hirokazu Kore-eda)

The Sun of the Future (Yön. Nanni Moretti)

La Chimera (Yön. Alice Rohrwacher)

Kuru Otlar Üstüne (Yön. Nuri Bilge Ceylan)

L’Ete Dernier (Yön. Catherine Breillat)

The Passion of Dodin Bouffant (Yön. Tran Anh Hung)

Rapito (Yön. Marco Bellocchio)

May/December (Yön. Todd Haynes)

Firebrand (Yön. Karim Ainouz)

The Old Oak (Yön. Ken Loach)

Banel et Adama (Yön. Ramata-Toulaye Sy)

Perfect Days (Yön. Wim Wenders)

Jeunesse (Yön. Wang Bing)

AÇILIŞ FİLMİ OLACAK

Öte yandan, Johnny Depp'in yeni filmi "Jeanne du Barry" 16 Mayıs'ta başlyacak olan Cannes Film Festivali'nin açılış filmi olacak.