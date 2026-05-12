79. Cannes Film Festivali'nde hangi filmler yarışıyor, kimler katılıyor?
Dünya sinemasının kalbi bu yıl 79. kez Cannes’da atıyor! Görkemli açılış törenine artık sayılı saatler kalmışken, 23 Mayıs’a kadar sürecek bu dev maraton için yıldız isimler Fransa kıyılarına ulaştı. Bu yıl Palme d'Or ödülü için Cannes Film Festivali'nde 22 film yarışacak...
Cannes Film Festivali’nin ihtişamlı açılış törenine artık sadece saatler kalmışken, dünyanın dört bir yanından sinema efsaneleri, Hollywood yıldızları ve moda ikonları şehre çoktan ayak bastı.
Bu yıl bağımsız filmlerin öne çıktığı Cannes Film Festivali seçkisinde; Asghar Farhadi, Pedro Almodovar, Pawel Pawlikowski, Ira Sachs, Hirokazu Kore-eda, Laszlo Nemes ve Ryusuke Hamaguchi gibi ünlü yönetmenlerin yeni filmleri yer alıyor.
CANNES'DA 22 FİLM YARIŞACAK
Palme d'Or ödülü için Cannes Film Festivali'nde 22 film yarışacak. İşte o filmler:
Minotaur- AndreyZvyagintsev
The Beloved- Rodrigo Sorogoyen
The Man I Love- Ira Sachs
Fatherland- Pawel Pawlikowski
Moulin- Laszlo Nemes
Histoire de la nuit- Lea Mysius
Fjord- Cristian Mungiu
Notre salut- Emmanuel Marre
Gentle Monster- Marie Kreutzer
Nagi Notes- Koji Fukada
Hope- Na Hong-Jin
Sheep in the Box- Hirokazu Kore-eda
Garance- Jeanne Herry
The Unknown- Arthur Harrari
All of a Sudden- Ryusuke Hamaguchi
The Dreamed Adventure- Valeska Grisebach
Coward- Lukas Dhont
La Bola Negra(The Black Ball)- Javier Ambrossi ve Javier Calvo
A Woman’s Life- Charline Bourgeois-Taquet
Parallel Tales- Asghar Farhadi
Bitter Christmas- Pedro Almodovar
TÜRK YILDIZLAR CANNES'DA
Birçok Türk oyuncu da bu yıl Cannes Film Festivali'ne katılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) ortaklaşa düzenlediği "Türkiye Invites You" (Türkiye Sizi Davet Ediyor) resepsiyonu kapsamında düzenlenecek olan etkinliklere Caner Cindoruk, Dilan Çiçek Deniz, Engin Altan Düzyatan, Görkem Sevindik, Ozan Akbaba, Özge Gürel ve Sinem Ünsal gibi isimler katılacak.
Şimdilerde Eşref Rüya dizisiyle adından söz ettiren Demet Özdemir de yüzü olduğu markanın kıyafetiyle 13 Mayıs’ta festivalin kırmızı halısında yürüyecek.
DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLAR GELMEYE BAŞLADI
Cannes Film Festivali'nin bu akşamki açılış töreni öncesi Fransa'ya ünlü akını başladı. Festivalin jüri üyelerinden Demi Moore, Cannes'a ilk gelen isimler arasında yer aldı.
Ünlü model Heidi Klum da kırmızı halıda boy göstermek üzere Fransa'ya ulaştı. Nathan Mitchell, Lucas Bravo gibi oyuncular da festivale katılmak üzere görüntülendi.
Yüzüklerin Efendisi serisiyle şöhreti yakalayan Elijah Wood da eşiyle birlikte Fransa'ya geldi. Ünlü oyuncu, usta yönetmen Peter Jackson'a onursal Altın Palmiye ödülünü takdim etmek üzere açılış töreninde yer alacak.