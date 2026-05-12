79. Cannes Film Festivali'nde hangi filmler yarışıyor, kimler katılıyor?

Cannes Film Festivali’nin ihtişamlı açılış törenine artık sadece saatler kalmışken, dünyanın dört bir yanından sinema efsaneleri, Hollywood yıldızları ve moda ikonları şehre çoktan ayak bastı.

Bu yıl bağımsız filmlerin öne çıktığı Cannes Film Festivali seçkisinde; Asghar Farhadi, Pedro Almodovar, Pawel Pawlikowski, Ira Sachs, Hirokazu Kore-eda, Laszlo Nemes ve Ryusuke Hamaguchi gibi ünlü yönetmenlerin yeni filmleri yer alıyor.

CANNES'DA 22 FİLM YARIŞACAK

Palme d'Or ödülü için Cannes Film Festivali'nde 22 film yarışacak. İşte o filmler:

Minotaur- AndreyZvyagintsev

The Beloved- Rodrigo Sorogoyen

The Man I Love- Ira Sachs

Fatherland- Pawel Pawlikowski

Moulin- Laszlo Nemes

Histoire de la nuit- Lea Mysius

Fjord- Cristian Mungiu

Notre salut- Emmanuel Marre

Gentle Monster- Marie Kreutzer

Nagi Notes- Koji Fukada

Hope- Na Hong-Jin

Sheep in the Box- Hirokazu Kore-eda

Garance- Jeanne Herry

The Unknown- Arthur Harrari

All of a Sudden- Ryusuke Hamaguchi

The Dreamed Adventure- Valeska Grisebach

Coward- Lukas Dhont

La Bola Negra(The Black Ball)- Javier Ambrossi ve Javier Calvo

A Woman’s Life- Charline Bourgeois-Taquet

Parallel Tales- Asghar Farhadi

Bitter Christmas- Pedro Almodovar

TÜRK YILDIZLAR CANNES'DA

Birçok Türk oyuncu da bu yıl Cannes Film Festivali'ne katılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) ortaklaşa düzenlediği "Türkiye Invites You" (Türkiye Sizi Davet Ediyor) resepsiyonu kapsamında düzenlenecek olan etkinliklere Caner Cindoruk, Dilan Çiçek Deniz, Engin Altan Düzyatan, Görkem Sevindik, Ozan Akbaba, Özge Gürel ve Sinem Ünsal gibi isimler katılacak.

Şimdilerde Eşref Rüya dizisiyle adından söz ettiren Demet Özdemir de yüzü olduğu markanın kıyafetiyle 13 Mayıs’ta festivalin kırmızı halısında yürüyecek.

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLAR GELMEYE BAŞLADI

Cannes Film Festivali'nin bu akşamki açılış töreni öncesi Fransa'ya ünlü akını başladı. Festivalin jüri üyelerinden Demi Moore, Cannes'a ilk gelen isimler arasında yer aldı.

Ünlü model Heidi Klum da kırmızı halıda boy göstermek üzere Fransa'ya ulaştı. Nathan Mitchell, Lucas Bravo gibi oyuncular da festivale katılmak üzere görüntülendi.

Yüzüklerin Efendisi serisiyle şöhreti yakalayan Elijah Wood da eşiyle birlikte Fransa'ya geldi. Ünlü oyuncu, usta yönetmen Peter Jackson'a onursal Altın Palmiye ödülünü takdim etmek üzere açılış töreninde yer alacak.