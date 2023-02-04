Anna Karenina filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Kostümleri, müzikleri, dans sahneleri ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken 2012 yapımı Anna Karenina filminin yönetmen koltuğunda Joe Wright oturuyor. Dram türündeki İngiliz yapımı filmin yapımcıları ise Tim Bevan, Eric Fellner ve Paul Webster'dır. Anna Karenina konusu, oyuncu kadrosuna yakından bakalım...

Anna Karenina filmi künyesi

Vizyon Tarihi: 28 Aralık 2012

Süre: 130dk

Tür: Dram, Romantik

Yönetmen: Joe Wright

Senarist: Tom Stoppard

Yapımı: 2012 - İngiltere , ABD

Anna Karenina filmi konusu nedir?

1874 yılında genç ve güzel Anna Karenin yaptığı evlilikle St. Petersburg'un yüksek sosyetesi içerisinde çok iyi bir konuma sahiptir. Kocası Karenin Rus siyasetinin de önemli isimlerindendir. Bir gün erkek kardeşi Oblonsky’den eşi Dolly ile arasını düzeltmesini isteyen ve onu Moskova’ya çağran bir mektup alır. Bu yolculuk esnasında tanıştığı Kontes Vronsky'nin garda kendilerini karşılayan oğlu, genç subay Vronsky ile aralarında bir kıvılcım çakar. Moskova'da karışık aşk üçgenleri arasında düzenlenen büyük bir dans balosunda herkesin bakışları Vronsky ve Anna'nın üzerinde toplanır.

Anna, karşı koyamadığı bir aşka doğru sürüklenirken, Vronsky'den kaçıp St. Petersburg’a ve aile yaşantısına dönmesi, ne hakkında çıkan dedikoduları engelleyebilir ne de yüreğinde duyduğu aşkı. Bu arada eşi Karenin, Anna'yı uyarır; halkın gözünde bir skandala yol açmıştır. Ama aşkın seçen kadına karşı Rus halkının iki yüzlülüğü de bu şekilde ortaya çıkacaktır...

Anna Karenina filmi oyuncuları

Keira Knightley - Anna Karenina

Jude Law - Alexei Karenin

Aaron Taylor-Johnson - Kont Vronsky

Kelly Macdonald - Dolly

Matthew Macfadyen - Oblonsky

Domhnall Gleeson - Konstantin Levin

Ruth Wilson - Prenses Betsy

Alicia Vikander - Kitty

Olivia Williams - Kontes Vronskaya

Michelle Dockery - Prenses Myagkaya

Emily Watson - Kontes Lydia

Holliday Grainger - The Baroness

Shirley Henderson - Meme Kartasov

Bill Skarsgård - Yüzbaşı Machouten

Cara Delevingne - Prenses Sorokina