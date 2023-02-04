Anna Karenina filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler?
Anna Karenina, Lev Tolstoy tarafından yazılmış, Rus Habercisi'nin 1873-1877 yılları arasındaki döneminde, bölümler halinde basılmış roman. 2012'de romanın filme uyarlaması yapıldı. Peki Anna Karenina konusu nedir? Oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
Kostümleri, müzikleri, dans sahneleri ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken 2012 yapımı Anna Karenina filminin yönetmen koltuğunda Joe Wright oturuyor. Dram türündeki İngiliz yapımı filmin yapımcıları ise Tim Bevan, Eric Fellner ve Paul Webster'dır. Anna Karenina konusu, oyuncu kadrosuna yakından bakalım...
Anna Karenina filmi künyesi
Vizyon Tarihi: 28 Aralık 2012
Süre: 130dk
Tür: Dram, Romantik
Yönetmen: Joe Wright
Senarist: Tom Stoppard
Yapımı: 2012 - İngiltere , ABD
Anna Karenina filmi konusu nedir?
1874 yılında genç ve güzel Anna Karenin yaptığı evlilikle St. Petersburg'un yüksek sosyetesi içerisinde çok iyi bir konuma sahiptir. Kocası Karenin Rus siyasetinin de önemli isimlerindendir. Bir gün erkek kardeşi Oblonsky’den eşi Dolly ile arasını düzeltmesini isteyen ve onu Moskova’ya çağran bir mektup alır. Bu yolculuk esnasında tanıştığı Kontes Vronsky'nin garda kendilerini karşılayan oğlu, genç subay Vronsky ile aralarında bir kıvılcım çakar. Moskova'da karışık aşk üçgenleri arasında düzenlenen büyük bir dans balosunda herkesin bakışları Vronsky ve Anna'nın üzerinde toplanır.
Anna, karşı koyamadığı bir aşka doğru sürüklenirken, Vronsky'den kaçıp St. Petersburg’a ve aile yaşantısına dönmesi, ne hakkında çıkan dedikoduları engelleyebilir ne de yüreğinde duyduğu aşkı. Bu arada eşi Karenin, Anna'yı uyarır; halkın gözünde bir skandala yol açmıştır. Ama aşkın seçen kadına karşı Rus halkının iki yüzlülüğü de bu şekilde ortaya çıkacaktır...
Anna Karenina filmi oyuncuları
Keira Knightley - Anna Karenina
Jude Law - Alexei Karenin
Aaron Taylor-Johnson - Kont Vronsky
Kelly Macdonald - Dolly
Matthew Macfadyen - Oblonsky
Domhnall Gleeson - Konstantin Levin
Ruth Wilson - Prenses Betsy
Alicia Vikander - Kitty
Olivia Williams - Kontes Vronskaya
Michelle Dockery - Prenses Myagkaya
Emily Watson - Kontes Lydia
Holliday Grainger - The Baroness
Shirley Henderson - Meme Kartasov
Bill Skarsgård - Yüzbaşı Machouten
Cara Delevingne - Prenses Sorokina