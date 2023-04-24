Anneler Günü ne zaman? 2023 Anneler Günü hangi gün kutlanacak?

Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla bütün dünyada farklı zamanlarda kutlanan özel gün. Bu özel günde vatandaşlar, annelerini sevindirmek ve onları mutlu etmek için çeşitli hediyeler, çiçekler alıp ziyaret ederler. Bu özel gününün hazırlıklarına şimdiden başlamak isteyen vatandaşlar Anneler Günü ne zaman? merak ediyor. İşte 2023 Anneler Günü'ne ilişkin detaylar...

2023 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler günü her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar'ında kutlanıyor. Bu yıl Anneler günü 14 Mayıs 2022 Pazar gününe denk gelmektedir.

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler Günü'ne ait mitoloji kaynaklı ve 1900’lü yıllardan günümüze kadar gelmek üzere iki hikayesi bulunuyor.

İlk hikaye mitolojik

Rhea, pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olarak kabul edilir. Bu kutsal anneyi anmak ve hatırlamak için her sene mayıs ayı geldiğinde bir bahar şenliği düzenlenir. Antik Yunan halkı için önemli olan bu şenlik, anne olarak kabul edilen Rhea adına düzenlenir.

Bu şenlik, o dönemlerde Mayıs ayının ortalarına denk gelir. Şimdi de o geleneğin sürdüğü ifade edilir.

İkinci hikaye tarihi

Türkiye’de 1955 yılından günümüze kadar kutlanan Anneler Günü, Anna Jarvis tarafından pek çok ülkeye geçer. Philadelphia’da yaşayan Anna Jarvis adında bir genç kız sayesinde bu özel gün, şimdi de kutlanır.

Anna Jarvis, anne ve babasını 3 sene arayla kaybeden duygusal ve hırslı bir kızdır. Annesinin vefatına alışamayan Anna Jarvis, annesinin her sene anılması için bir şeyler düşünür. Annesiyle daha çok zaman geçirmek isteyip vakti olmayan Anna Jarvis; annesine olan vefa borcunu ödemek ister. Böylece mayıs ayının ikinci pazar gününe denk gelen günde yani annesinin vefat ettiği tarihte annesini özel bir törenle anar. Anneleri hayatta olan çocuklara nasihatler vermek için gezer durur. Kutlamalara resmiyet katmak için elinden geleni yapar.

Dönemin belediye başkanı, Anna Jarvis’in fikrini severek, anneleri onurlandıran bu özel günün her kesime yayılması için haber yaptırır. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi fikri kabul eder.

İlk kutlama 1908

1908 yılında ilk defa Anneler Günü kutlanır. Bu yılın ardından gelenekselleşir. Annelerin temizliğini ve masumiyetini temsil eden beyaz karanfiller, anneler gününde yüzlerce anneye hediye edilir.