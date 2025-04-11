Kuşak; "yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişiler topluluğu" olarak tanımlanıyor. Y Kuşağı, Z Kuşağı, baby boomers… Hepimiz bu terimleri popüler kültürde daha önce duyduk. Bu metinde baby boomer kuşağını mercek altına alıyoruz...

Baby boomer kuşağı nedir? Hangi yılları kapsıyor?

Kesin tarihler biraz değişebilse de çoğu kaynağa göre "Baby Boomer" kuşağı, II. Dünya Savaşı'nın hemen ardından, özellikle 1946-1964 yılları arasında doğan insanları ifade ediyor. Investopedia, terimi şöyle yorumluyor: "Baby boomer" terimi, II. Dünya Savaşı'nın sonu ile 1960'ların ortası arasında doğan kuşağı ifade eder.

Terim, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gelişmiş dünyanın başka yerlerinde doğum oranlarındaki artışı ifade eder; ABD nüfusu 1940 ile 1950 arasında neredeyse 2,4 milyon arttı. Doğum oranları 1940'ların başında arttı ve 1949'da zirveye ulaştı ve tarihsel olarak 1960'lara kadar yüksekliğini korudu.

Terim, en az 1963'ten beri, "boomers" reşit olmaya başladıkça üniversite kayıtlarındaki artışı tanımlamak için kullanılıyor.

Baby boomers ve diğer nesiller

İşte yaşayan nesillere ve tipik olarak her birine dahil edilen yaklaşık doğum yıllarına bir bakış:

NESİL DOĞUM YILI

En Büyük Nesil (II. Dünya Savaşı Nesli) 1901-1927

Sessiz Nesil 1928-1945

Baby Boomers 1946-1964

Nesil x 1965-1980

Y Kuşağı 1981-1996

Z kuşağı 1997-2012

Nesil Alfa 2013 sonrası

Nesillerin karşılaştırmalı boyutlarına gelince, henüz en genç nesillerin ne kadar büyük olduğunu tam olarak bilmiyoruz, çünkü Z Kuşağının nerede bittiği ve Alfa Kuşağının hala oluşmaya devam ettiği konusunda henüz net bir fikir birliği yok. Bununla birlikte, yukarıdaki tablodaki yıl aralıklarını kullanarak, baby boom kuşağının diğer yeni nesillerle nasıl karşılaştırıldığını biliyoruz.

Baby Boomers Hakkında

Baby Boomer kuşağı, sanayi ve hizmet sektörlerinde yoğun olarak çalışmış ve ekonomiye büyük katkı sağlamıştır. Kültürel olarak Rock’n Roll’un yükselişi (Elvis Presley gibi figürler), 1960’ların sivil haklar hareketleri, Vietnam Savaşı karşıtı gösteriler, Feminist hareketin yükselmesi, televizyonun yaygınlaşması bu neslin aşina olduğu süreçleri ifade eder.