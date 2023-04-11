Beef dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Beef dizisi hakkında bildiğimiz her şey

Steven Yeun ve Ali Wong'un buluştuğu Beef, 6 Nisan tarihinde Netflix kütüphanesinde yerini aldı. Dizinin ilk sezonu, her biri 30 dakikadan oluşan on bölümden oluşuyor. Lee Sung Jin tarafından yaratılan dizinin yönetmenliğini Hikari ve Lee Isaac Chung gibi isimler üstleniyor.

Beef dizisi konusu nedir?

Netflix dizinin konusunu şu şekilde özetliyor:

"Başarısız bir müteahhit ve hüsrana uğramış bir girişimci, trafikte kavga eden iki yabancıyken, en karanlık dürtülerinin esiri olan iki düşmana dönüşüyor.

Dizi, hem eleştirmenler hem de hayranlar tarafından beğenildi.

The Telegraph'tan Benji Wilson, diziyi "şimdiye kadarki yılın en iyi yeni dizisi" olarak nitelendirdi ve ekledi: "Wong ve Yeun ilk sahneden itibaren mükemmeller ve senaryo da müthiş: son derece komik, becerikli ve zeki."

The Independent'tan Ann Marie Hourihane oyunculuğu "harika" olarak nitelendirdi ve "Bana para ödenmese bile Beef'i izlerdim" dedi. İşte bu kadar iyi.

The Guardian'dan Ellen E Jones, dizinin "tadını çıkarmaya değer bir incelik" olduğunu söylerken çoğu izleyici de diziyi Twitter'da övdü.

Beef dizisi kadrosunda kimler var?

Steven Yeun – Danny Cho

Ali Wong – Amy Lau

David Choe – Isaac

Der junge Mazino – Paul

Joseph Lee – George

Patti Yasutake – Fumi

Maria Bello – Jordan

Ashley Park – Naomi

Justin H. Min – Edwin

Andrew Santino – Michael

Rekstizzy – Bobby

Mia Serafino – Mia

Remy Holt – June

Beef dizisi fragmanı