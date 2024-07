Benzemez kimse sana…

Elele 2024 Mayıs-Haziran sayısından.

HAZIRLAYAN: BARAN ALIŞKAN

Annelik bir sıfattan çok daha fazlası. Annelik kavramı, kelimenin ifade ettiklerini yaşamak ve yaşatmakla çok daha bağlantılı. Çünkü anne olmak için yalnızca çocuk doğurmaya gerek yok. En nihayetinde anneliği hissettirmek önemli olan. Hem de tüm standartlardan ve kurallardan bağımsız. Bu sevgi kapsayıcı, özverili, şefkatli, sıcak ve kesinlikle karşılıksız olmakla bezenmiş yeryüzünün en özel duygularından biri. İlk nefesten ilk adıma, ilk sözcükten ilk okul gününe, ilk mezuniyetten ilk başarıya, başarısızlıklardan hayal kırıklıklarına, ilk aşktan ilk ayrılığa kadar tüm ilklerde başınızı omzuna dayayabileceğiniz, anlatıp dinleyeceğiniz ve bazen dinleneceğiniz mucizevi bir bağdan bahsediyoruz. Bu Anneler Günü’nde hayatın her noktasında annelik duygusunu hissedenler ve hissettirenleri kutluyoruz. Koşulsuz sevginiz ve yaptığınız her şey için teşekkür ederiz. Bu sırada biz, sinemanın ve televizyonun hayatı taklit etmedeki başarısından yola çıkarak, hayatın farklı noktalarındaki anneleri temsilen ilham veren bazı annelerden bahsetmek istiyoruz. Onlar çoğunlukla tanıdık, havalı, sevgi dolu, bazen kurnaz ama her zaman fedakar, bazen kötü ama her zaman şefkatli, genellikle uyumlu ama söz konusu çocukları olduğunda tüm dünyaya meydan okuyacak kadar cesur kadınlar. Sizi seviyoruz!

CEMİLE KARABOĞA

Öyle Bir Geçer Zaman ki, dizi.

Ali Kaptan’ın vicdanını dinlemesini beklediğimiz bölümler boyunca biz hayal kırıklığına kapılırken Cemile, tüm çocuklarına duyduğu koşulsuz sevgisiyle herkesi kendine hayran bırakmıştı. Yaşanan zorbalıkları, çekilen dertleri heybesine doldurduğu tüm zamanda mücadelesinden ve ailesinden hiç vazgeçmeden çabalamaya devam etti. Yalnız bir kadın olarak yola devam ederken kendi ayakları üzerinde duruşu birçoğumuza umut verdi. Ali Kaptan, seni affedemiyoruz.

CERSEI LANNISTER

Game of Thrones, dizi.

Lannister’lar her zaman borcunu öder, iyi veya kötü. Bir zamanların kötü kraliçesi Cersei, her ne kadar yasak bir aşkın meyvesi olarak çocuk sahibi olsa da anneliğin tüm duygularını aşırı uçlarda yaşayan bir karakter. Aynı zamanda kariyeri hırs ve entrikalarla dolu olduğundan mıdır bilinmez, çocuklarına dokunanı yakabilme beceresiyle uzak durulması gerekenler arasında. Cersei, sevilen bir karakter olmanın çok ötesinde ama mücadelesi ve hiç vazgeçmeyişiyle ilham veren bir anne.

MORTICIA ADDAMS

Wednesday, dizi.

Addams Ailesi’nin karanlık annesi Morticia, karşı konulamaz çekiciliği ve enerjisiyle kurgusal dünyanın unutulmaz figürlerinden biri. Son yıllarda Netflix yapımı dizisiyle daha da popüler hale gelen Wednesday ve kardeşi Pugsley’in annesi Morticia, ince zevkleri ve ailesine düşkünlüğünün yanı sıra korumacı içgüdüsüyle de listemizdeki yerini hak ediyor. Stili, çocuklarına karşı sevgisi ve eşi Gomez ile gerçek bir aşkın başrolü olarak karanlık bir dünyada büyük ilgiyi hak ediyor.

LORELAI GILMORE

Gilmore Girls, dizi.

Gilmore Girls fenomenini henüz izlemeyenler için son çağrı. Çünkü burada kaçırdığınız ve bir parçası olmak istediğiniz içinizi ısıtan bir hikaye yatıyor. Lorelai Gilmore, büyürken annesinden göremediği ve kaçırdığı tüm hisleri kendi yöntemiyle kızı Rory’ye hissettirmeye kararlı, gerçek bir yakın arkadaş ve özel bir anne. Eğlenceli, huzur dolu, konforlu ve sınırlara saygılı olarak hafızamızda önemli bir yere sahip. Kendi olma cesaretini doğal olarak kızına yansıtan Lorelai, seni seviyoruz ve özlüyoruz.

HELEN PARR

The Incredibles, film.

Helen Parr namı diğer Elastigirl, her ne kadar animasyon karakteri olsa da gerçek bir anneden farksız. Her zaman esnek, ailesini güvende tutmayı ilke edinmiş ve suçlularla savaşmak için hazır. Helen, anneliği ve süper kahramanlığı tıpkı diğer anneler gibi aynı potada eritmeyi başaran özel bir isim. Yalnızca süper kahramanlığı bir adım önde.

FERHUNDE HANIM

Ferhunde Hanımlar, dizi.

Ekranın en ‘anne’ karakteri Ferhunde Hanım’ın kalbinde hepimiz için yer var. Haksız mıyız? Kalabalık ve şenlikli bir ailenin, kudretli ve sözü dinlenen annesi olarak tüm aileyi bir arada ve güvende tutmayı ilke edinen Ferhunde Hanım, adeta aileden biri gibi sözleri kulaklarımıza küpe olan bir karakterdi. Anneler Günü söz konusu olduğunda, sizsiz olmaz Ferhunde Hanım!

LEIGH ANNE TUOHY

The Blind Side, film.

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Blind Side filminin başrolü Leigh Anne Tuohy, kalbini cömertçe Michael Oher’a açtığında annelik duygusunun ne anlama geldiğini yüreğimizde hissetmiştik. Duygusal bir anne-oğul ilişkisine tanıklık ettiğimiz filmde, Michael’i ailenin bir parçası gibi hissettirmek ve başarıya ulaşmasında oynadığı rolle tüm hücrelerimizde sevgiyi hissettiğimiz, ilham veren hikayelerinin etkisinden çıkmak kolay değil.

FİRDEVS YÖREOĞLU

Aşk-ı Memnu, dizi.

Gerçek bir ikon. Firdevs Yöreoğlu, özellikle Bihter gibi Türk edebiyatının en dalgalı karakterlerinden birinin annesi olarak sorumluluğunun farkında ve bu ağırlığın altında kalmayacak kadar da güçlü bir karakter. Gösterişli, lüks tutkunu ve elegan Firdevs Hanım, aptallıklardan hoşlanmayan ruhu ve oyun kurma konusunda yetenekleriyle bir kraliçeyi andırıyor. Keşke mutlu sonla biten bir hikayesi olsa ve kurduğu oyun başarıya ulaşsaydı ama bu denli karanlık tarafta olup da mutlu olmasını beklemek gerçekten ‘aptal’lık olurdu. Öyle değil mi Firdevs Hanım?

MARGE SIMPSON

The Simpsons, dizi.

İkonik bir anne figürü olduğundan şüpheniz var mı? Lisa, Bart ve Maggie’nin yanı sıra Homer için de hayatı kolaylaştıran; alışık olduğumuzun dışında uzun ve mavi saçları, açık yeşil elbisesi ve kırmızı ayakkabılarıyla popüler kültürün en havalı annelerinden biri. Anne rolünün zorluklarına en yakından tanık olmamızı sağlayan, tabiri caizse çilesi bitmeyen bir ailenin ve hiç büyümeyen çocukların annesi olmak zor olsa gerek. Neyse ki Marge da hiç yaşlanmıyor…

BAHAR ÇEŞMELİ

Kadın, dizi.

Anne sevgisinden mahrum büyüdükten sonra eşini kaybederek yaşamla çetin bir mücadeleye girişen Bahar, iki çocuğuyla hayata meydan okuyan cesur ve güçlü bir anne figürü olarak hayranlık duyduğumuz karakterlerden biri. Çünkü tek başına, hayatın tüm olumsuzluklarına göğüs gererken, çocuklarına iyi bir gelecek sunmak için çabalamaktan hiç vazgeçmemişti. Hem de hiç. Sevgili Bahar, o kadar gerçektin ki…

MOLLY WEASLEY

Harry Potter Serisi, film.

J.K. Rowling’in kaleminden dökülen Harry Potter serisinde her karakter günün birinde üzerine düşeni yapmak üzere görevlendirilmişti. Molly ise zamanı gelene dek Ron, Fred, George ve Ginny’nin annesi olarak kalabalık Weasley ailesinin sorumluluğunu üstlenen bir anne olarak karşımıza çıkmıştı. Anne ve babasını trajik şekilde kaybeden Harry Potter’a bir anneden farksız davranan ve onu kendi çocukları gibi koruduğunu unutmamız ise mümkün değil. Kocaman bir kalbe sahip Molly’nin sihirli güçlerine maruz kalmak istemezsiniz, bize güvenin.

BETÜŞ PERİ

Sihirli Annem, dizi.

Aslında bir peri olmasına rağmen bir faniye büyük bir aşkla bağlanması sayesinde tanışıyoruz Betüş Peri’yle. Biyolojik olarak anne olmasa da Sadık’ın çocukları Ceren ve Cem ve evlat edindikleri Çilek ile kurduğu annelik bağıyla büyük bir aileye dönüşümlerine yakından tanıklık etmiştik. Peri ailesi, fani ailesi ve aynı zamanda işlettiği butik kafesiyle yoğun bir ajandası olmasına rağmen her şeyin üstesinden gelen, kanatları üzerinde durabilen güçlü bir peri olarak burada yer almayı hak ediyor.

DAENERYS TARGERYAN

Game of Thrones, dizi.

Daenerys biyolojik çocuğunu kaybetmiş olsa da elleriyle büyüttüğü yavruları ile ‘ejderhaların annesi’ olarak sevginin en saf haliyle karşımıza çıktı. Kraliçe olmak üzere yürüdüğü yolda acımasız ve dengesiz bir ruh haline sahip olsa da ejderhalarına gösterdiği alışılmışın dışında sevgi ve şefkat yüreklere dokunur cinstendi. Drogon, Viserion ve Rhaegal’in annesi, Targaryen Hanesi’nden, isminin Birincisi Daenerys Fırtınadoğan, Büyük Çöl Deniz’in Khaleesi’si, Ejderhaların Annesi, Zincir Kıran, Andallar’ın ve İlk İnsanların Kraliçesi, Yedi Krallık’ın Hükümdarı, Diyarın Koruyucusu seni unutmak kolay mı sandın…

ALİYE KARAHAN

Aliye, Dizi.

Eşi tarafından ihanete uğrayan, hayatı tepetaklak olan genç bir kadın Aliye. İhanetin ardından çocuklarıyla birlikte yeni bir hayata başlamak istese de adeta bir slogana dönüşen ‘çocuklarım olmadan asla’ düsturuyla velayet savaşının tam ortasında mücadele vermişti. Onun engellemelere ve engellere karşı verdiği çetin mücadele, tanıdık hisleri taşıyanlar ve duygularını yüreğinde hissedeneler tarafından büyük bir kabulle sarmalandı. Yanındaydık, yanındayız Aliye!

KATE MCALLISTER

Home Alone serisi, film.

Sevgili Kate, sahiden Kevin’ı unutmak senin için bu kadar olağan bir durum mu? Dışarıdan bakıldığında sıradan bir aileye benzeseler de McAllister Ailesi, düzenli olarak çocukları Kevin’ı ‘evde tek başına’ bırakmayı ya da kendilerinden uzakta başının çaresine bakmasını alışkanlık haline getirmiş ebeveynlerden oluşuyor. Seyahatlerin büyüsüne kapılmasıyla puan kırdığımız ama yine de eve dönmek için gösterdiği çabayla tam puan verdiğimiz unutkan bir anne Kate. Sen unutsan da biz unutmadık seni. Kevin seni çok seviyor…

HAYRİYE TEKİN

Yaprak Dökümü, dizi.

Ağızlarının tadının kaçmaması için durmaksızın telkinlerde bulunmasına rağmen keşke başka bir dileği olsaydı Hayriye Hanım’ın. Zira felaketten felaket beğenecek Tekin Ailesi, gerçek anlamda yastığa başını huzurlu koyamıyordu. Bir satranç oyuncusu gibi hamleleri, evde usta bir yönetici gibi dengeleri kurması onun en önemli yetenekleri arasında. Her şeye rağmen kendince iyi bir anne olmak adına gösterdiği çaba pek işe yaramasa da televizyon tarihimizin unutulmaz annelerinden biri olarak hep hatırlanacak. Ağzımızın tadı bir kere kaçtı Hayriye Hanım…

HANIM MERİÇ

İkinci Bahar, dizi.

Eşini kaybettikten sonra, iki çocuğuyla yaşam mücadelesine konuk olduğumuz inatçı ve gururlu bir kadın Hanım Meriç. Samatya’da tanıştığı kebap üstadı Ali Haydar ile yaşayacağı aşk ile ikinci baharını yaşamaya aday biri olarak ilk kez karşımıza çıktığında onu çok sevmiştik. İki çocuklu, şefkatli bir anne olarak hem bir aileyi ayakta tutma hem de yaşamın zorluklarına göğüs germe konusunda izleyenleri kendine zahmetsizce hayran bırakmıştı ve adeta aileden biri olmuştu. Zorlukları ve güçlükleri sevgiyle aşan bir hikayenin başrolünde televizyonun en sevilen karakterlerinden biri olduğunda hemfikir miyiz?

PEMBE ÜNAL

Kızılcık Şerbeti, dizi.

Pembe Hanım, eşi Abdullah Bey ile ailesinin üzerinde söz sahibi ve kurallara bağlı bir düzen sağladığını düşünse de zamanla işler pek de beklediği gibi gitmediği için kontrolü kaybeden bir anne. Kontrol tutkunu olduğu kadar kendi değerlerini çevresindekilere dikte etme konusunda da ısrarcı. Oysa hayatın doğal akışı onu yeni oyunlar oynamaya ve kazanmak için stratejiler yapmaya itiyor. Her şeye rağmen çocuklarının iyiliğini istediğinden kimsenin şüphesi yok. Yine de çocuklarının duygularını kendi düşüncelerinin önünde tutmaması her geçen gün yüzüne çarpan bir gerçek. Pinko Hanım, biraz akışına mı bıraksak?

GLORIA PRITCHETT

Modern Family, dizi.

Standartların dışında, anlatacak renkli bir hikayesi olan, modern anne Gloria ile tanıştınız mı? Gloria Prichett, Modern Family’nin göçmen annesi olarak İngilizcenin yanı sıra alışkanlık sağlaması gereken bir kültürle mücadele veriyor olsa da gösterişli karakterinin enerjisiyle tüm bakışları üzerinde topluyor. Elbette çekici görünümünün etkisini de yok sayamayız. Oğlu Manny’i hayata hazırlama konusunda iddialı ve yeri geldiğinde eli maşalı ama çoğu zaman büyüleyici Gloria ile tanıştığınıza memnun olacaksınız.

MELTEM ÇETİNOĞLU

Çocuklar Duymasın, dizi.

Aile hayatına yıllarca yakından tanıklık ettiğimiz karakterlerden biri olan Meltem, modern kadın imajını hem kariyeri hem de özgürlükçü fikirleriyle sağlam temeller üzerinde oturtmuş ve genç kadınlara kendi ayakları üzerinde durabilen güçlü bir figür yaratmıştı. Her ne kadar kendisini ‘taş fırın’ olarak nitelendiren eş seçimi konusunda başarısı tartışılır olsa da aile yaşantısı ve çocuklarının travmalardan uzak tutmak için mutfakta yaptığı hızlı tartışmalarla hafızamızda yer ediyor.

HÜLYA SOYKAN

Aile, dizi.

Soykanların annesi Hülya Soykan; kurguladığı oyunlar, gizemli geçmişi ve mafyatik tarafıyla tüm ailenin kaotik ortamda bir arada olmasını sağlayan güçlü bir anne figürü. Ailenin düşmanlarının gözünü korkuttuğu kadar dostlarının da canını yakmasıyla meşhur bir anne, otoriterliği bir kenara bırakıp en nihayetinde sevginin şefkatli kollarında aile bağlarının keyfini çıkarmakla son yılların en iyi kararını verdi… Yakın dönemde sevip sevmediğimize karar vermekte en zorlandığımız isim sizsiniz sayın Soykan.