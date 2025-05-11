Haftalık burç yorumları (12-18 Mayıs 2025): Bu hafta burçları neler bekliyor?

Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 12-18 Mayıs 2025 haftası burçları neler bekliyor? Elele Astroloji, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

12 MAYIS - 18 MAYIS 2025 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

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Sevgili Koç; 12 Mayıs'ta Akrep burcunda Dolunay, en mahrem yerlerinize kimin erişebildiğini ve başkalarının en mahrem yerlerine erişebildiğinizi yavaş yavaş ayırt etmenizi istiyor. 17 Mayıs'ta Boğa burcunda yenilikçi bir Güneş-Uranüs kavuşumu, istikrarı görme şeklinizi değiştiriyor. Özellikle finansal bir bakış açısıyla. Farklı kaynaklara nasıl uyum sağlayabilirsiniz? Bu konulara ağırlık vermeniz gerekiyor.

Sevgili Boğa; Bu hafta aşk diliniz güvenmek. 12 Mayıs'ta Akrep burcundaki Dolunay ilişki bölgenize iniyor ve karşılıklılığın tam olarak nerede olduğunu ve nerede saklandığını ortaya koyuyor. Şüphenin fayda olduğunu size göstermişlerse, insanlara şüphe duyma avantajını vermek zorunda değilsiniz. Eylemlerin çekicilikten daha yüksek sesle konuşmasına izin verin. Tutarlı, şefkatli, yetenekli ve samimi olan kim? Cevabınız bu. Sonra 17 Mayıs'ta Güneş burcunuzda Uranüs ile buluşuyor ve sizden kendi anlatınızı bozmanızı istiyor. Konfor alanınızın ötesinde kimsiniz? Kendinizi modası geçmiş herhangi bir öz kavramdan kurtarmanın zamanı geldi. Büyüyorsunuz; yol boyunca kendinizi şaşırtmayı unutmayın.

Sevgili İkizler; Boş yere nereye koşuyorsun İkizler? 12 Mayıs'ta Akrep burcundaki Dolunay rutinlerini, sorumluluklarını ve günlük hayatını şekillendiren sistemlere duyduğun güveni aydınlatıyor. Özellikle çok fazla şey üstleniyorsan ve çok az güveniyorsan bir şeylerin rafine edilmesi gerekiyor. Bu, sınırlar, dinlenme ve onarım etrafında daha sağlıklı yapılar kurman için bir işaret. Sonra 17 Mayıs'ta, Boğa burcunun yönettiği kapanış bölgendeki Güneş-Uranüs kavuşumu beklenmedik bir şifa kapısı açıyor. İnce değişimlere dikkat et. Bedenin zaten zihninin hala neyi yakaladığını biliyor. Gizlilik, bir sonraki bölümün için kutsal bir kap haline geliyor. Dinlenme, geri çekilme değil; hazırlıktır.

Sevgili Yengeç; 12 Mayıs'ta Akrep burcundaki Dolunay arzu bölgeni aydınlatıyor ve sadece romantik olarak değil, yaratıcı ve duygusal olarak da isteklerine güvenmeni istiyor. Arzularını dürüstçe ifade edecek kadar güvende hissetmeni kim veya ne sağlıyor? Bu, ayırt etmeyle zevk, farklılaşmayla yakınlık ve özür dilemeden gerçek için bir an. Sonra 17 Mayıs'ta, Boğa burcunun yönettiği topluluk bölgendeki Güneş-Uranüs kavuşumu arkadaşlıklarını ve sosyal dinamiklerini sarsıyor. İnsanlar seni şaşırtabilir ve sen de kendini şaşırtabilirsin. Bunun bağlantının doğal olarak değiştiği ve bu değişiklikleri kontrol, savunmacılık veya küçümsemeyle değil merakla karşıladığın bir hafta olmasına izin ver.

Sevgili Aslan; Bu hafta, "ev" daha derin bir şey ifade ediyor, Aslan. 12 Mayıs'ta Akrep burcundaki Dolunay, sadece yaşadığınız yerle değil, aynı zamanda kendinizle ne kadar dürüst yaşadığınızla ilgili duygusal temelinize açıklık getiriyor. Ev, insanları memnun etme, mükemmeliyetçilik veya ikna etme olmadan kim olduğunuzu kabul edebileceğiniz yerdir. Öyleyse sorun: Nerede tam olarak kendiniz olmaktan özgür hissediyorsunuz? Ve sizin bu versiyonunuza kim erişim kazandı? 17 Mayıs'ta, Boğa burcunun yönettiği kariyer bölgenizdeki Güneş-Uranüs kavuşumu, amacınıza dair beklenmedik bir içgörü getiriyor. Başarı fikrinizin değerlerinizi içerecek şekilde gelişmesine izin verin. Hayatınızda uygulanması gereken iki değer seçin ve bunun kariyerinizi nasıl daha iyiye doğru değiştirdiğini izleyin!

Sevgili Başak; 12 Mayıs'ta Akrep burcundaki Dolunay iletişim bölgenizi harekete geçirir ve bu, söylenmeyeni fark etme anınızdır. Tonunuza, beden dilinize ve satır aralarında saklananlara dikkat edin. Konuşma sırası size geldiğinde, sözcüklerinizle meraklı olmaya çalışın ve sessizliğin altında yaşayan hisleri veya soruları adlandırın. Kesinlik aramıyorsunuz. Netlik arıyorsunuz ve bu cesur bir konuşmayla gelir. Sonra 17 Mayıs'ta, Boğa burcunun yönettiği öğrenme bölgenizdeki Güneş-Uranüs kavuşumu inançlarınızı beklenmedik şekillerde genişletir. Açık olun. Hayat, evet, siz bile her şeyi bilmediğinizi hatırladığınızda size bilmeye değer bir şey göstermeye çalışır!

Sevgili Terazi; Güven ve öz değer hakkında konuşalım, Terazi. 12 Mayıs'ta Akrep burcundaki Dolunay değerler bölgenizi aydınlatıyor ve sizi duygusal ve maddi olarak güvende hissettiren şeyleri keşfetmeye çağırıyor. Kim önemli olduğunda ortaya çıkıyor? Kimin davranışları sözleriyle uyumlu? Güvenin kazanıldığı yer burasıdır. Bu, kalıpları ve uygulamaları değerlendirmek için bir an olsun, vaatleri değil. Sonra 17 Mayıs'ta, Boğa burcunun yönettiği yakınlık sektörünüzdeki Güneş-Uranüs kavuşumu güç, dönüşüm ve paylaşılan kaynaklar hakkında bir netlik parıltısı getiriyor. Anlaşmayı değiştirmenize izin veriliyor. Şimdi farklı şekilde hareket etmenize izin veriliyor. Fikrinizi değiştirme hakkını saklı tutma konusunda kendinize ve başkalarına karşı ne kadar dürüst olursanız, kendinizi o kadar özgür hissedersiniz.

AKREP BURCU

Sevgili Akrep; Parlama zamanın geldi, Akrep. 12 Mayıs'ta burcundaki Dolunay, ne kadar büyüdüğünü ve kendine olan güveninin nereye varmaya hazır olduğunu fark etmeni istiyor. Bu hikayenin son ortaya çıkışından bu yana ne değişti? Güvenini kim kazandı ve hala huzurunu feda ederek kimin güvenini kazanmaya çalışıyorsun? Gerçek seni kimin göreceğini sen seçeceksin. Sonra 17 Mayıs'ta, Boğa burcunun yönettiği ilişki bölgendeki Güneş-Uranüs kavuşumu, bağlantıda ani değişimleri vurguluyor. İnsanların seni şaşırtmasına izin ver. Alan ve bireyselliğin bağlarını yeniden canlandırmasına izin ver. En sağlıklı ilişkiler, tutsaklık veya kontrol olmadan bağlılığın olduğu ilişkilerdir.

Sevgili Yay; Bırakma zamanı, Yay. 12 Mayıs'ta Akrep'teki Dolunay, kapanış bölgenizi aydınlatarak sizi içeriye, güvenin perde arkasında ne anlama geldiğini düşünmeye yönlendiriyor. Bu, modası geçmiş kalıpları, dile getirilmeyen kızgınlıkları ve devam eden suçluluk duygusunu serbest bırakmanın zamanıdır. Alanı sizin için doğru olan şekilde oluştururken, bu alanın sizin için daha iyi olanı almanız için bir açıklık yarattığına güvenin. Sonra 17 Mayıs'ta, Boğa burcunun yönettiği alışkanlıklarınızda ve sağlık sektörünüzdeki Güneş-Uranüs kavuşumu günlük hayatınızı altüst ediyor. Ya rutinleriniz size gerçekten neşe ve bedenlenme sağlıyorsa? Bu, size sadece daha fazla verimlilik değil, daha fazla enerji veren yeni ritimleri denemeniz gereken hafta. Ancak hedefleri güzel ve küçük tutun. Çiğneyebileceğinizden fazlasını ısırmayın!

Sevgili Oğlak; Sosyal dünyanızdaki dinamikleri yeniden değerlendiriyorsunuz. 12 Mayıs'ta Akrep burcundaki Dolunay, topluluğunuzu ve iş birliği alanınızı vurgulayarak kime ve neden güvendiğinizi fark etmenizi istiyor. Takip etmeye, dürüstlüğe ve özene dikkat edin; bunlar sizin sinyalleriniz. Bazı bağlantılar derinleşebilir. Diğerleri tamamlayabilir. Her iki durumda da dürüstlüğü seçiyorsunuz. Sonra 17 Mayıs'ta, Boğa burcunun yönettiği zevk bölgenizdeki Güneş-Uranüs kavuşumu bir kıvılcım yakıyor. Neşe şaşırtıcı bir yerden gelebilir: bir arkadaş, bir aşk veya yaratıcı bir dürtü. Evet deyin. Bu, iyi, özgürleştirici ve canlı hissettiren şeye yeniden bağlanma şansınız. Şakacılığın ciddiyetinizi en iyi şekilde bozmasına izin verin.

Sevgili Kova; Profesyonel hayatınızda güven ve güç nerede kesişiyor? 12 Mayıs'ta Akrep burcundaki Dolunay, kamusal rollerinizi ve sorumluluklarınızı gözden geçiriyor. İster işiniz, ister görünürlüğünüz veya bir liderlik anı olsun, kime güvendiğiniz ve önemli olduğunda nasıl ortaya çıktıkları konusunda net olmanız isteniyor. Tutarlı olanı onurlandırın. Güncelliğini yitirmiş hissettiren şeyleri yeniden düşünün. Sonra 17 Mayıs'ta Güneş-Uranüs kavuşumu Boğa burcunun yönettiği ev bölgenize iniyor ve yaşam alanınızda, ailenizde veya duygusal temelinizde ani bir içgörü veya değişiklik yaratıyor. Buradaki bir değişim yeni bir başlangıç ​​gibi hissettirebilir. Güncellemeye direnmeyin. İçinizde ve çevrenizde daha güvenli, daha dürüst bir yuva kurmanıza yardımcı oluyor.

Sevgili Balık; Bu hafta umut sizin için kutsaldır. 12 Mayıs'ta Akrep burcundaki Dolunay inanç bölgenizi açar ve size güvenin özellikle geleceğinizde entelektüel karşıtı olmadığını, gerekli olduğunu hatırlatır. Umut bir hayatta kalma becerisidir ve sizden bunu bu şekilde kullanmanız isteniyor. Hala inandığınız şeyin sizi etkilemesine izin verin. Sonra 17 Mayıs'ta, Boğa burcunun yönettiği iletişim bölgenizdeki Güneş-Uranüs kavuşumu size konuşma ve dinleme konusunda yeni bir yaklaşım kazandırır. Değişim, yapı eklediğinizde, kelimelerinizi yavaşlattığınızda ve niyetinizi netleştirdiğinizde gelir. Anlaşılmak için acele etmeyin. Derinlemesine, özenli ve aktif dinlemeyle iletişim kurmaya odaklanın.

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