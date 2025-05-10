Eşref Rüya'nın Çiğdem'i Büşra Develi'den aşk dolu paylaşım
Eşref Rüya dizisinde 'Çiğdem' karakterine hayat veren Büşra Develi, sosyal medya hesabından aşk dolu bir paylaşımda bulundu.
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Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili gibi isimlerin yer aldığı Eşref Rüya dizisinde Büşra Develi 'Çiğdem komiser' rolüyle büyük beğeni topluyor.
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Başarılı kariyeriyle dikkat çeken Develi, son olarak özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekti.
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Büşra Develi, geçtiğimiz aylarda yeni sevgilisiyle kameralara yansımıştı. İlişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Büşra Develi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.
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Develi, sosyal medya hesabından sevgilisiyle karavanda çektirdikleri pozları yayınlayarak kalp emojisi koydu.