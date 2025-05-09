Kızılcık Şerbeti'nde akıl sağlığını kaybeden Emrah Altıntoprak : "O sahneler çekilirken keyif aldım, her zaman böyle roller gelmiyor"
'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncuları Ceren Karakoç ve Emrah Altıntoprak, SHOW TV'de yayınlanan 'Pazar Sürprizi' programında Ömür Sabuncuoğlu'nun sorularını yanıtladı. Dizide akıl sağlığını kaybeden Emrah Altıntoprak : "O sahneler çekilirken keyif aldım, her zaman böyle roller gelmiyor" ifadelerini kullandı.
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncuları Ceren Karakoç ve Emrah Altıntoprak, SHOW TV'de yayınlanan 'Pazar Sürprizi' programında Ömür Sabuncuoğlu'nun sorularını yanıtladı ve diziye dair samimi açıklamalarda bulundu.
'Kızılcık Şerbeti'nin son bölümlerinde annesinin ölümüyle birlikte girdiği travmadan çıkamayan 'Mustafa Ünal' karakterinin akıl sağlığını kaybetmesi milyonları ekran başına kilitlemişti.
Emrah Altıntoprak oynadığı karakter için şakayla karışık, "Yakın zamanda delirdim" derken, "O sahneler çekilirken keyif aldım. Oyunculara her zaman böyle roller gelmiyor. Dizideki rutin karakterimden çıkıp bu tip performans sergilemek iyi oldu" dedi.
Dizide Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç da dizide ağabeyini oynayan Emrah Altıntoprak’ın delirme sahnelerindeki performansına övgüler yağdırdı.