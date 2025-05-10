Melisa Aslı Pamuk, birinci yıldönümünü yeni fotoğraflarla kutladı

Geçtiğimiz yıl Paris'te dünya evine giren futbolcu Yusuf Yazıcı ve oyuncu Melisa Aslı Pamuk, evliliklerinin birinci yılını kutladı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Melisa Aslı Pamuk, birinci yıldönümünü yeni fotoğraflarla kutladı - Resim : 1

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile hayatını birleştiren Melisa Aslı Pamuk, oğlu Mylan'ı kucaklarına alarak anne-baba olma sevincini yaşamıştı.

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Melisa Aslı Pamuk, birinci yıldönümünü yeni fotoğraflarla kutladı - Resim : 2

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile hayatını birleştiren Melisa Aslı Pamuk, evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından kutladı.

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Melisa Aslı Pamuk, birinci yıldönümünü yeni fotoğraflarla kutladı - Resim : 3

Pamuk, nikah günlerinden daha önce paylaşmadığı fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

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Melisa Aslı Pamuk, birinci yıldönümünü yeni fotoğraflarla kutladı - Resim : 4

Paylaşımına ise, "Yıl dönümümüz kutlu olsun" notunu ekledi.