Melisa Aslı Pamuk, birinci yıldönümünü yeni fotoğraflarla kutladı
Geçtiğimiz yıl Paris'te dünya evine giren futbolcu Yusuf Yazıcı ve oyuncu Melisa Aslı Pamuk, evliliklerinin birinci yılını kutladı.
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Geçtiğimiz yıl mayıs ayında milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile hayatını birleştiren Melisa Aslı Pamuk, oğlu Mylan'ı kucaklarına alarak anne-baba olma sevincini yaşamıştı.
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Geçtiğimiz yıl mayıs ayında milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile hayatını birleştiren Melisa Aslı Pamuk, evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından kutladı.
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Pamuk, nikah günlerinden daha önce paylaşmadığı fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
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Paylaşımına ise, "Yıl dönümümüz kutlu olsun" notunu ekledi.