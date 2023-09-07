Bir kariyer öyküsü: “Savaşmak ve kazanmak”

İş yaşamını ‘sürekli öğrenmek ve mücadele’ kavramlarıyla tanımlayan ve başarıya ulaşmanın öğrenmenin yanı sıra, yeniliklere açık olmak ve çok çaba göstermekten geçtiği fikriyle çıkılan bir kariyer yolculuğuna konuk oluyoruz. Emel Demircan, Uludağ Üniversitesi Kimya bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra kozmetik sektörüne giriş yapmış ve 11 yıl boyunca kimyager olarak görev almış. Ardından ürün ve marka alanına duyduğu ilgiden yola çıkarak, bu konuda eğitim almaya karar vermiş. Devam eden yıllarda sektörün öncü şirketlerinde ürün yönetimi ve pazarlama konularında görev alan Demircan, halen Bebak marka müdürlüğü görevini başarıyla sürdürüyor.

Kariyer yolculuğunuzda sizi bugün bulunduğunuz noktaya hangi kararınız getirdi? O an, size tam olarak ne öğretti?

Anne olacağımı öğrendiğim zaman hem çocuğumun gelişimi hem de ileriye dönük kariyer planımı aynı anda yürütmenin çok zor olacağını düşünmüştüm. Doğru bir planlamayla hem iyi bir anne hem de iyi bir yönetici olmanın mümkün olabileceğine inandım. Bugün bulunduğum noktada kendime inandığım ve yanılmadığım için çok mutluyum.

İş yaşamında başarılı olmak ve kariyer basamaklarını emin adımlarla tırmanmak adına sizce ‘olmazsa olmaz’ özellikler nelerdir?

Geçmiş yıllarda bu soruya disiplinli çalışmak ve başarıyı arzulama isteği olarak yanıt verebilirdim. Şimdiyse teknolojinin hayatımıza büyük bir hızla girişi ve gösterdiği gelişimle bugün, geçmişte saydıklarıma ilave olarak, öncelikle öğrenmeye ve yeniliklere açık olmak ve çok çaba göstermek olarak sıralayabilirim.

Geçmişten bugüne tüketiciyle buluşan markalarınız iddialı bir vizyona sahip. Bu bağlamda, köklü bir marka olarak, yakın gelecekteki muhtemel girişimlerinizi ve ihracat hedeflerinizi nasıl planlıyorsunuz? Markanızın gelecek hedeflerinde neler var?

Bebak Laboratories olarak bizim öncelikli amacımız, cildine ve güzelliğine değer veren herkesin kadın-erkek, genç-yetişkin, hatta çocuk fark etmeksizin herkesin istediğine kolayca ulaşabileceği ürün portföyü ile tüketicilerin endişelerini ortadan kaldırmak ve kendilerini iyi hissetmelerini sağlamak. Bunu gerçekleştirirken çevreye, insan sağlığına ve diğer tüm canlıların yaşam hakkına saygı duyarak; canlılara zarar vermeyen eşsiz ve etkili ürünler geliştirme bilinciyle hareket ediyoruz. Bu anlayışla cilt bakım sektöründe yıllara meydan okuyarak ikonlaşacak yeni ürünleri ürün portföyümüze eklemeyi planlıyoruz. Markamız, kuruluşundan bu yana Avrupa, Orta Doğu, Uzak Doğu, Afrika ve Amerika’da 50’den fazla ülkeye ihracat yapmayı başarmış konumda. Hem mevcut ülkelerle ticaret hacmimizi artırarak hem de yeni pazarlarda yer alarak ihracat ayağımızı daha da güçlendirmek istiyoruz.

İçinde bulunduğunuz sektörü göz önünde bulundurduğunuzda, sizce hangi değerler markanızı ve ekibinizi özel ve başarılı kılıyor?

Markamızı özel kılan en önemli değer olarak, 1933 yılından günümüze kadar nesilden nesile ulaşarak günümüze kadar varlığını sürdürebilmiş artık ikonik olarak adlandırabileceğimiz ürünlerimizden bahsedebiliriz. Başarımızın sırrı ise ürünlerimizi kullanan insanların bize duyduğu güveni korumak için tüm ekibimizin aynı duygularla hareket ederek bunu sağlayabilmiş olmasıdır.

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