Bir uzmana göre başarılı çocuklar yetiştiren 70 ebeveynin 1 numaralı yöntemi

Bisnow makalesinde, “Girişimci Yetiştirmek” kitabım için, son derece başarılı yetişkinler yetiştiren 70 ebeveynle çocuklarının hayallerini gerçekleştirmelerine nasıl yardımcı oldukları hakkında röportaj yaptım. Farklı ırklardan, dinlerden, gelirden, aile yapısından ve eğitimden oluşan son derece çeşitli bir gruptu. Ancak her biriyle konuştuğumda ortak bir tema keşfettim: Saygılı ebeveynlik" diyor.

Ona göre bazen “bilge ebeveynlik” olarak adlandırılan saygılı ebeveynlik, standartlar ve katı kurallar koymayı ve aynı zamanda çocukların seçimlerine saygılı olmayı (örn. okul sonrası aktivitelerini kendi seçmelerine izin vermeyi) içeriyor.

SAYGILI EBEVEYNLİK NEDİR?

Peki, saygılı ebeveynlik nedir? Bisnow saygılı ebeveynliği şöyle tanımlıyor:

Saygılı ebeveynler bireyselliğe değer verir ve çocuklarının neyi merak ettiklerini ya da kendilerini nasıl ifade edeceklerini dikte etmeye çalışmazlar.

Çatışmadan kaçınmak için çocukları aşırı şımartan "izin verici" ya da çocuğun duygusal ihtiyaçlarını çok az dikkate alarak iletişimin tek yönlü olduğu "otoriter" gibi popüler ebeveynlik tarzlarının aksine, saygılı ebeveynlik çocukları bağımsız, rasyonel varlıklar olarak görmekle ilgilidir.

ya da çocuğun duygusal ihtiyaçlarını çok az dikkate alarak iletişimin tek yönlü olduğu gibi popüler ebeveynlik tarzlarının aksine, saygılı ebeveynlik çocukları bağımsız, rasyonel varlıklar olarak görmekle ilgilidir. Ünlü psikolog Angela Duckworth, "Grit" adlı kitabında çocuk yetiştirmenin en iyi yolunun bu olduğunu kabul etmektedir. "Saygılı ebeveynler çocukların psikolojik ihtiyaçlarını doğru değerlendirir. Çocukların tam potansiyellerine ulaşmaları için sevgiye, sınırlara ve serbestliğe ihtiyaçları olduğunu takdir ederler. Otoriteleri güçten ziyade bilgi ve bilgeliğe dayanır" diyor.



Saygılı ebeveynliğin 3 kuralı

1. Yapı

-Beklentiler karşılandığı sürece çocukların kendi seçimlerini yapmasına izin verin.

-İşlerin nasıl daha iyi yapılabileceği konusunda onlara rehberlik edin.

-Zor olsa bile onlardan bir şeyler yapmalarını bekleyin.

2. Destekleyicilik



-Çocuklara kendi bakış açılarına sahip olma hakkı verin.

-Mahremiyetlerine saygı gösterin.

-Hareketlerinde veya konuşmalarında sürekli düzeltmeler yapmayın.

3. Sıcaklık



-Çocukların sizden yardım isteyebileceklerini bilmelerini sağlayın.

-Onlarla kaliteli zaman geçirin.

-Birlikte şefkatli faaliyetlerde bulunun. (Örneğin bir yardım faaliyeti)