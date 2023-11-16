Bomboş filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini ve senaristliğini Onur Ünlü’nün üstlendiği ‘Bomboş’ isimli film 8 Kasım’da Netflix’te yayınlandı. Bomboş filmi 6-12 Kasım tarihlerinde Netflix Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu.

Bomboş filmi konusu ne?

Filmin konusu şöyle:

"Günel, şirket çekilişinde kazandığı bedava Kıbrıs tatilinde sempatik fakat biraz da geçmişi karanlık Şefik'le tanışır. Güzel başlayan tatil, Günel'in bacağını kırmasıyla tatsızlaşır. Sıkıntıdan komşu villadaki Şefik'i gözleyen Günel bir cinayete şahit olur. Ancak sıcak hava ve aldığı ilaçlar yüzünden gördüklerinin gerçek mi, hayal mi olduğundan emin olamaz."

Bomboş filmi oyuncuları

Depo Film ve Paradox Film'in yapımını üstlendiği filmin başrollerini Serkan Keskin, Settar Tanrıöğen ve Hazar Ergüçlü paylaşıyor.

Bomboş filmi künye

Yönetmen Onur Ünlü

Senaryo Onur Ünlü

Görüntü Yönetmeni Barbaros Engin

Kurgu Murat Özgüllü