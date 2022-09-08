Burning Man nedir? Burning Man hakkında bilmeniz gereken her şey!

Son yılların çok konuşulan etkinliklerinden biri Burning Man. Aslında bir müzik festivalinden daha fazlası... Burning Man'de para alışverişi yapılmaz , bu nedenle katılımcıların yiyecek, malzeme, barınak ve ihtiyaç duyabilecekleri her şeyi getirmeleri beklenir. Black Rock City ise katılımcılar tarafından getirilen çadır ve karavanlardan oluşuyor. Burning Man, Burning Man Project adlı kar amacı gütmeyen bir kuruluş tarafından organize ediliyor. Bu makalede Burning Man nedir? Burning Man ismi nereden geliyor? Etkinlik kendisini nasıl tanımlıyor sorularının yanıtlarına bakıyoruz. Gelin ayrıntılı bakalım...

Burning Man nedir?

Burning Man 1991 yılından bu yana ABD Nevada çölünde düzenleniyor. Ağustos ve Eylül ayları arasında 8 gün boyunca devam ediyor. Burning Man, topluluk, sanat, kendini ifade etme ve kendine güvenmeye odaklandığını duyuran bir etkinlik. Bir diğer tanımıyla Burning Man, çölde sanatsal performanslar, enstalasyonlar ve müzik içeren yıllık, dokuz günlük bir toplantıdır. Ancak yukarıda da bahsettiğimiz gibi etkinlik kendisini 'festival' olarak tanımlamıyor.

İnternet sitesinde Burning Man nedir sorusuna şu yanıt veriliyor: 10 İlke tarafından ifade edilen değerler tarafından yönlendirilen Burning Man, dünya çapında sanat, etkinlik ve yerel girişimleri birlikte sanatçılar, yapımcılar ve topluluk organizatörlerinden oluşan küresel bir ekosistemdir. En bilineni, her yıl on binlerce Burner, Nevada çölünde katılımcı bir geçici metropol olan Black Rock City'i inşa etmek için toplanır.

10 ilke arasında radikal katılım (Herkes Burning Man'in bir parçası olabilir), hediye etme, metadan arındırma (festivalde para geçmiyor), radikal özgüven ve iz bırakmadan kendini ifade etme (Biz topladığımız her yerde faaliyetlerimize dair hiçbir fiziksel iz bırakmamayı taahhüt ediyoruz) ve katılım da bulunuyor.

Peki Burning Man ismi nereden gelir? Etkinliğin adı, bitiş töreninden geliyor. Etkinliğin ismi İşçi Bayramı'ndan önceki Cumartesi akşamı, Burning Man'in sondan bir önceki gecesinde meydana gelen, Adam olarak anılan büyük bir tahta heykelin sembolik olarak yakılması geliyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Burning Man Project (@burningman)'in paylaştığı bir gönderi

Neden 'Burning Man'?

Burning Man, 1991'den beri bir gelenek oldu. Etkinlik, ilk olarak 1986'da, yaz gün dönümünü kutlamak için yaklaşık 30 kişinin bir araya gelerek San Francisco sahillerinde 3 metre yüksekliğinde bir oyuncak kukla yakmasıyla başladı. Ağustos'un son haftasıyla Eylül ayının ilk haftası gerçekleşir ve bu tarih aralığı Amerika'da işçi bayramı demektir.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Burning Man Project (@burningman)'in paylaştığı bir gönderi

Burning Man'de neler yapılıyor?

Burning Man, etkinlik için herhangi bir eğlence rezervasyonu yapmaz, bunun yerine katılımcıları topluluk için ücretsiz performans göstermeye teşvik eder.

Etkinlik her zaman sanat ve kişisel ifadenin kutlanmasını temsil eder. Pek çok ünlünün de yer aldığı festivalde telefon kullanmak genellikle imkansızdır. Herkesin kendini bir şekilde ifade etme biçimini kullandığı bu etkinlikte projesi, tiyatro gösterileri, konserler, yoga dersleri, sergiler, müzik ve dj setleri olan herkes için küçük yaratıcı enstalasyonlar için alan yaratan dev bir yarım daire şeklini alır.

Dokuz günlük buluşmada vahşi kostümler, sanat enstalasyonları, spontane müzik performansları ve çok sayıda parti yer alıyor.

Kum fırtınasının da yoğun olduğu bu festivalde herkes farklı kostüm giyerek gelir. Bu festival ile müzik, dans, sanat ile gerçeklerden uzaklaşabildiği, kişilerin kendini bulduğu, kendini ifade edebildiği belirtiliyor. Bu yüzden de sadece bir müzik festivali olmaktan uzaklaşıp spiritüel bir festivale dönüşüyor. Para, telefon, internet, mağazalar yer almıyor.