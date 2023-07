Çok yorgun olmanıza rağmen uyuyamamanızın 8 olası nedeni

Hepimizin başına gelmiştir: Yatakta uzanıp uyumaya çalışarak tavanı izleriz, ertesi sabah erken kalkmamız gerekiyordur fakat bir türlü uykumuz gelmez. Halbuki gün içinde yorulmuş ve akşam olsa da eve gidip yatsam ümidi içinde günü tamamlamışızdır. Karanlık, sessiz düşünceler kafanızda dolaşırken şu soruya yanıt arıyor olabilirsiniz: "Neden uyuyamıyorum?"

Uyku Yoksunluğu Yaygın Bir Sağlık Sorunudur

Yalnız değilsiniz. Uyku problemleri düşündüğünüzden çok daha yaygın. Her üç yetişkinden birinin şaşırtıcı bir şekilde yeterince uyumadığı ve yetişkinlerin yüzde 35'inin her gece önerilen yedi saatlik uykuyu alamadığı biliniyor. Her gece yapmamız gereken bir şey olan uyumak, şaşırtıcı derecede zor olabilir.

Yeterli Uykuyu Almak Neden Bu Kadar Önemli?

Uyumak, yapabileceğimiz en sağlıklı şeylerden biridir. Uyku, vücut hücrelerinin yenilendiği tek zamandır. Dinlenmek şifadır ve sağlıklı bir beden, zihin ve ruha sahip olmak için gereklidir.

Yeterli uyku almamanın hem fiziksel hem de zihinsel sonuçları vardır. Vücudunuzu uykunun iyileştirici faydalarından mahrum bıraktığınızda, zihinsel ve fiziksel sağlığınızı birden fazla şekilde etkileyebilecek sonuçlar meydana gelir.

Yeterli uyku alamamanın riskleri zayıf konsantrasyon, yorgunluk, sinirlilik, metabolik sorunlar, yüksek tansiyon ve inme olabilir. Stres, bitkinlik ve uyku yoksunluğu tehlikeli bir kombinasyon oluşturur - bir araya geldiklerinde depresyon ve anksiyete gibi zihinsel problemlere de yol açabilir. Sağlığınız azalabilir, bağışıklık sisteminiz darbe alabilir ve hipertansiyon, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı gibi kronik sağlık durumları için risk potansiyeliniz önemli ölçüde artabilir.

Tüm bunlar kulağa ürkütücü gelse de, bu riskler uykunuzu düzeltebilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz motivasyonun kaynağı olabilir.

RealSimple.com bu konuda şu olasılıklar ve yorumları yapıyor:

Geceleri Uyuyamamanızın Olası Sebepleri

1-Stres

İyi bir gece uykusu, uzun ve stresli geçen bir günün ardından harika hissettirebilse de bu stres aynı zamanda kaliteli uykunun önüne geçen şey haline gelebilir. Uykusuzluğun en önemli suçlularından biri stres olabilir.

Vücudunuzdaki her kemik ve kas uyumak için sabırsızlanırken bile dönüp durduğunuzu fark ederseniz, bunun nedeni zihninizin kapanmaya hazır olmaması olabilir. Siz gözünüzü kapatmaya çalışırken beyniniz tarihler, toplantılar ve notlardan oluşan bir kısır döngüde sıkışıp kalabilir.

Ne yazık ki uykuya dalamamanıza yol açan aşırı düşünceler eninde sonunda uzun süreli uykusuzluğa dönüşebilir. Bununla mücadele etmek için, yatmadan önce stres giderici aktivitelerle gevşemeniz önerilir. Stres atmanıza yardımcı olacak etkinlikler için yatmadan önce biraz zaman ayırın. Tatlılar ve kafein gibi uyarıcılardan da kaçının. Dua etmek veya meditasyon, derin nefes alma egzersizleri, sıcak bir banyo, sakinleştirici bir müzik dinleyerek, yani rahatlamanıza yardımcı olacak herhangi bir şey yaparak stresi azaltabilirsiniz.

2- Ekranda çok fazla zaman geçirmek

Tüm elektronik cihazlar yaydıkları ışık ve sesler ile sürekli beyin stimülasyonunu arttırır, bu da yatmadan önce gevşemeyi zorlaştırabilir. Basitçe söylemek gerekirse, bu cihazlar dikkati dağıtarak ve hatta uyanıklık için yanlış bir sinyal göndererek vücudun doğal uyku ritmini bozabilir. Yatmadan önce kendinizi daha sakin hissetmek, ışık ve gürültüden kaçınmak için elektronik cihazların yatakta ve uyumadan hemen önce kullanılmaması gerekir.

3-Belli bir yatma vaktinizin olmaması

Bu yaygın bir durumdur: Kötü bir saatte yatağa girersiniz ve Sosyal medyaya gezinerek zaman harcarsınız - ama yine de uyuyamazsınız. Pek çok yetişkin bu uykusuzluk tuzağına düşüyor gibi görünüyor, ancak bunu geri almak, çocukluk günlerinizi düşünmenizi gerektirebilir - belirli bir yatma saatiniz olduğu ve öncesinde bir uyku vakti rutininiz olduğu zamanlar.

Artık büyüdüğünüze göre, belirli bir uyku saati yine de faydalı olabilir. Uyku kalitenizi artırmanın en iyi yollarından biri, sabit bir yatma zamanı rutini oluşturmaktır.

Herhangi bir yeni alışkanlık gibi, belirli bir saatte yatağa gitmeniz biraz zaman alacaktır, bu nedenle telefonunuzda bir hatırlatıcı ayarlayın. Her gece makul bir şekilde aynı saatte yatmak için vücut saatinizi sıfırlamanın başka bir yolu: Haftanın yedi günü, tutarlı bir saatte uyanın.

4- Alkol kullanımı

Yatmadan önce bir içki içmek, delta aktivitesi adı verilen daha yavaş dalgalı uyku düzenleriyle ilişkilendirilebilir. Bu, hafıza oluşumu ve öğrenmeyi sağlayan derin uykudur. Ancak, sisteminizdeki alkol ile alfa aktivitesi de açıktır. Genellikle, alfa aktivitesi uyku sırasında değil, siz dinlenirken gerçekleşir. Her iki aktivitenin aynı anda gerçekleşmesiyle, restoratif uyku engellenir.

Başka bir deyişle, yatmadan önce içilen içkiler vücudunuzun bir anda çok fazla çalışmasına neden olabilir, bu da biraz dinlenmeye çalışırken pek de iyi bir durum değildir. İçki içmek, başlangıçta uyku getirerek daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı olmasına rağmen, sonunda sirkadiyen ritminizi bozarak sizi gecenin bir yarısı uyandırabilir. Alkol ayrıca solunum sıkıntıları ağırlaştırabilir ve gece tuvalet ihtiyacını artırabilir.

5- Yatak odanız uyumak için ideal olmayabilir.

Pencerenize vuran sokak lambası, arka planda açık olan televizyon ve çok havasız bir oda ile muhtemelen kısa sürede uyuyamayacaksınız. Uyku ortamı çok sıcak, soğuk, gürültülü veya parlaksa kişinin uykusu etkilenebilir.

İdeal bir uyku ortamı için yatak odanızı serin ve sessiz hale getirin. Uyku için ideal ortam sıcaklığı yaklaşık 20 derecedir. Ortam gürültüsü ve ışığa maruz kalma uyku kalitenizi gerçekten etkileyen diğer iki çevresel faktördür: Perde kullanın, televizyonunuzu kapatın.

6- Sisteminizde hala kafein olması

Kafein, özellikle yatma saatine çok yakın tüketilirse huzursuzluk yaratabilir. Ancak sabah geç saatlerde veya öğleden sonra bile, o ikinci veya üçüncü fincan kahve, uyumadan önce sizi rahatsız etmek için geri gelebilir. Kafein, sisteminizde dokuz saate kadar kalabilir, bu nedenle günün ilerleyen saatlerinde o kahve, çay, gazlı içecek ve hatta çikolata ne kadar fazla tüketilirse, uykunuzu o kadar fazla etkileyebilir. Günün ilerleyen saatlerinde kafein alımı, iyi bir gece uykusu çekmenizi imkansız hale getirebilir.

7- Yatmadan önce ağır bir öğün yemek

Yatmadan hemen önce ağır bir yemek yemek, sindirim açısından rahatsız edici olabilir ve ayrıca asit reflü veya mide ekşimesi riskini arttırabilir. Bu nedenle, mümkünse akşam yemeğini daha erken yiyin, ancak geç kaldıysanız, daha hafif şeyler tercih edin ve aşırı yemek yemeyin.

8-Uyku apnesi

Teşhis edilmiş olsun ya da olmasın, erkeklerin yüzde 13'ünde ve kadınların yüzde 6'sında görülen uyku apnesi ciddi bir uyku bozukluğudur. Uyku apnesi, hava yolunu tıkayarak ve kişinin yeterli oksijen almasını engelleyerek horlamaya neden olur. Vücudunuz yeterince oksijen almıyorsa, tekrar düzgün nefes almanız için sizi uyandırır. Sık ve tekrarlanan solunum durma dönemlerine neden olan tedavi edilmeyen uyku apnesi, uyku kalitesinin düşmesine ve ertesi gün yorgunluk ve baş ağrısına neden olur. Uyku apnesi için test yaptırmak ve tedavi olmak için bir doktora görünün."