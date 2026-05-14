Daha 17 dizisinin yayın tarihi belli oldu! Daha 17 dizisi oyuncuları kim?
Yaz ekranının iddialı yapımlarından biri olarak gösterilen Daha 17 dizisi, yayın tarihinin netleşmesiyle birlikte geri sayıma geçti. Peki, Daha 17 dizisi oyuncuları kim, ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
Elele Online
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Bodrum’un muhteşem doğasında tüm hıızyla çekilmeye devam edilen Pastel Film imzalı Daha 17 dizisinin yayın günü belli oldu.
Emre Kabakuşak’ın yönettiği Daha 17’nin yayın günü erkene alındı. Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği dizi 31 Mayıs Pazar günü seyirciyle buluşacağı öğrenildi.
Pazar akşamlarının yeni iddialı projesi arasında yer alan Daha 17 için geri sayım başladı.
DAHA 17 OYUNCU KADROSU
Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak’ın oturduğu dizi, genç yeteneklerle sevilen usta isimleri bir araya getiriyor. Dizide, Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk, Armağan Oğuz, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek, Çağdaş Onur Öztürk, Helin Elveren, Melis Babadağ, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Hakan Meriçliler, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmet Can Özer ve Güneş Hayat, hafızalara kazınacak karakterlerle seyirci karşısına çıkacak.
DAHA 17 DİZİSİNİN İLK FRAGMANI YAYINLANDI
Geçtiğimiz hafta ilk tanıtımı yayınlanan Daha 17 dizisinin ilk fragmanı yayınlandı.