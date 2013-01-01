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Bambu

Dekoratif ve egzotik...
Neredeyse bakımı en kolay olan bambu bitkisi her toprakta yetiştirilir. Kışın yağmuruna, karına ve soğuk havasına dayanıklıdır. Görsel açıdan zengin olan bu bitkinin bol su ihtiyacını karşılamayı unutmayın!
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