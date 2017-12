Just Paper by Ebru Baç, dekorasyonda farklılık arayanlar için yepyeni bir marka.

Just Paper by Ebru Baç, dekorasyonda farklılık arayanlar için yepyeni bir marka. Rengarenk kaseler, aydınlatmalar, dekoratif tabaklar, tealight mumluklar… Kağıdın dönüşümü ile yaratılan fonksiyonel objeler, tek tek elde üretiliyor… Papier Mache (kağıt hamuru) tekniği ile ileriye dönüşüme çok iyi bir örnek olan koleksiyonda kullanılmış kağıtlar, daha değerli bir eşyanın yaratılmasında hammadde olarak kullanılıyor.







Noi Design Studio Nişantaşı, Aphorm Design Galata ve Herşey Aşk’tan Bebek gibi dekorasyon ve tasarım mağazalarda bulunan JUST PAPER koleksiyonları online satış sitesi www.paperjustpaper.com’da da satışa sunuluyor.